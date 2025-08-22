Відео
Головна Армія Люди не можуть дихати — металургійний пил накрив Єнакієве

Люди не можуть дихати — металургійний пил накрив Єнакієве

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 14:26
Єнакієве накрив чорний пил — в місті несправно працює металургійний завод
Вид на "Єнакієвський металургійний завод". Фото: RFE/RL

Місцеві жителі скаржаться на густу червону пилюку в тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області. Вона накриває місто через роботу Єнакіївського металургійного заводу (ЄМЗ). 

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації 22 серпня. 

Читайте також:

Єнакієве накрив чорний пил

У ЦПД розповіли, що через чорний пил, який огортає місто, люди буквально задихаються, а в декого навіть з'явилися симптоми астми. У соцмережах також поширюють численні відео, як над заводом здіймаються хмари пилу.

Зазначається, що керівництво заводу виправдовується "поломкою імпортного обладнання", яке мало працювати три роки, але зламалося вже через рік. При цьому зупиняти доменну піч № 5 окупанти не хочуть, щоб не втрачати прибутки. Натомість людям пообіцяли "тимчасово знизити обсяги викидів" та з часом закупити нові клапани.

"Проблема ЄМЗ у тому, що він критично залежить від західного обладнання, яке Росія не здатна закупити через санкції. Попри це, окупанти продовжують експлуатувати завод, отруюючи все навколо. Цинізму ситуації додає факт, що рік тому цю доменну піч після простою урочисто запускав Путін по відеозв’язку. Тепер же вона стала джерелом екологічної кризи, від якої страждає місцеве населення", — пояснили в Центрі протидії дезінформації. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що РФ урізає виплати новобранцям з окремих регіонів. Через поглиблення фінансових негараздів Росія змушена економити навіть на людях.

Також ми писали, що дефіцит води в окупованому Донецьку призвів до появи несподіваної реклами. Місцеві бізнесмени почали дарувати п’ятилітрову місткість з водою покупцям їхньої продукції. 

Донецька область екологічна загроза окупація ЦПД металургія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
