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Литва поможет подготовить инструкторов ВСУ — чему будут учить

13 декабря 2024 03:00
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Инструкторов ВСУ помогут подготовить военные Литвы
Военные Литвы и Украины. Фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В 2025 году состоится общий проект с Литвой, направленный на повышение квалификации украинских инструкторов по базовой общевоенной подготовке. Кроме того, стороны обсудили возможность обновления обучающих программ по боевой стрельбе.

Об этом было договорено на переговорах заместителя министра обороны Украины бригадного генерала юстиции Сергея Мельника и международного советника Литовской Республики по профессиональному военному образованию Стасиса Палдунаса, сообщает Минобороны.

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Первый этап программы предусматривает обучение 30 украинским инструкторам в Литве. После завершения курса они смогут применять полученные знания и навыки в украинских учебных центрах, способствуя модернизации подготовки военнослужащих в соответствии со стандартами НАТО.

Сергей Мельник подчеркнул, что усовершенствование военного образования и боевой подготовки является приоритетной задачей для Вооруженных сил Украины и выразил благодарность партнерам за помощь во внедрении современных стандартов.

Кроме того, стороны обсудили возможность обновления обучающих программ по боевой стрельбе. Планируется запуск пилотного проекта на базе двух учебных заведений Минобороны, предусматривающего подготовку инструкторов по курсу стрельб при поддержке НАТО.

Раньше мы сообщали о том, когда разминируют Черное море. Основная фаза операции может занять 3-5 лет, в ней будут участвовать украинские и международные специалисты. Также мы рассказывали, какую помощь в поиске мин получила Украина от Литвы.

Литва НАТО ВСУ Украина война в Украине

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