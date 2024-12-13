Інструкторів ЗСУ допоможуть підготувати військові Литви

Військові Литви та України. Фото: Генштаб ЗСУ

У 2025 році відбудеться спільний проєкт з Литвою, спрямований на підвищення кваліфікації українських інструкторів з базової загально-військової підготовки. Крім того, сторони обговорили можливість оновлення навчальних програм з бойової стрільби.

Про це було домовлено на переговорах заступника міністра оборони України бригадного генерала юстиції Сергія Мельника та міжнародного радника Литовської Республіки з питань професійної військової освіти Стасіса Палдунаса, повідомляє Міноборони.

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Перший етап програми передбачає навчання 30 українських інструкторів у Литві. Після завершення курсу вони зможуть застосовувати отримані знання та навички в українських навчальних центрах, сприяючи модернізації підготовки військовослужбовців відповідно до стандартів НАТО.

Сергій Мельник підкреслив, що удосконалення військової освіти та бойової підготовки є пріоритетним завданням для Збройних сил України і висловив подяку партнерам за допомогу у впровадженні сучасних стандартів.

Крім того, сторони обговорили можливість оновлення навчальних програм з бойової стрільби. Планується запуск пілотного проєкту на базі двох навчальних закладів Міноборони, який передбачає підготовку інструкторів з курсу стрільб за підтримки НАТО.

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