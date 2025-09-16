Дроны пролетят 200 км - Украина готовится к новому этапу войны

Боец ВСУ с дроном. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Заместитель командира 21-го отдельного пограничного батальона специального назначения Егор Фирсов рассказал, что FPV-дроны вскоре будут летать еще дальше. Они смогут преодолевать расстояние в 200 километров.

Об этом он сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на конференции YES-2025.

По его словам, хотя пока это еще не стало реальностью, развитие технологий идет именно в этом направлении. Он отметил, что Украине важно не отставать, а первой внедрять подобные инновации.

"Мы должны первыми преодолевать это расстояние, чтобы летать на Таганрог, Ростов, Белгород и держать противника в тонусе, а не ждать, когда эти дроны прилетят к нам", — подчеркнул Фирсов.

Он также добавил, что расстояние в 200 километров для FPV-дронов открывает новые стратегические возможности, а потому подготовка к их применению является одним из ключевых вызовов для Украины.

