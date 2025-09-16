Видео
Главная Армия Полетят на Ростов и Белгород — ВСУ готовят прорыв в FPV-дронах

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 17:52
Дроны пролетят 200 км - Украина готовится к новому этапу войны
Боец ВСУ с дроном. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Заместитель командира 21-го отдельного пограничного батальона специального назначения Егор Фирсов рассказал, что FPV-дроны вскоре будут летать еще дальше. Они смогут преодолевать расстояние в 200 километров.

Об этом он сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на конференции YES-2025.

Украинские FPV-дроны смогут доставать российские города

По его словам, хотя пока это еще не стало реальностью, развитие технологий идет именно в этом направлении. Он отметил, что Украине важно не отставать, а первой внедрять подобные инновации.

"Мы должны первыми преодолевать это расстояние, чтобы летать на Таганрог, Ростов, Белгород и держать противника в тонусе, а не ждать, когда эти дроны прилетят к нам", — подчеркнул Фирсов.

Он также добавил, что расстояние в 200 километров для FPV-дронов открывает новые стратегические возможности, а потому подготовка к их применению является одним из ключевых вызовов для Украины.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сказала, сколько средств нужно Украине на оборону в 2026 году.

А также Даниил Гетманцев объяснил, почему Украина потратила более 180 млрд грн неэффективных военных расходов за прошлый год.

оружие ВСУ дроны война в Украине FPV-дроны
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
