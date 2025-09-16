Відео
Головна Армія Літатимуть на Ростов і Бєлгород — ЗСУ готують прорив у FPV-дронах

Літатимуть на Ростов і Бєлгород — ЗСУ готують прорив у FPV-дронах

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 17:52
Дрони пролетять 200 км - Україна готується до нового етапу війни
Боєць ЗСУ з дроном. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Заступник командира 21-го окремого прикордонного батальйону спеціального призначення Єгор Фірсов розповів, що FPV-дрони невдовзі літатимуть ще далі. Вони зможуть долати відстань у 200 кілометрів.

Про це він повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на конференції YES-2025.

Читайте також:

Українські FPV-дрони зможуть діставати російські міста

За його словами, хоча наразі це ще не стало реальністю, розвиток технологій іде саме в цьому напрямку. Він наголосив, що Україні важливо не відставати, а першою впроваджувати подібні інновації.

"Ми маємо першими долати цю відстань, щоб літати на Таганрог, Ростов, Бєлгород і тримати противника в тонусі, а не чекати, коли ці дрони прилетять до нас", — підкреслив Фірсов.

Він також додав, що відстань у 200 кілометрів для FPV-дронів відкриває нові стратегічні можливості, а тому підготовка до їхнього застосування є одним із ключових викликів для України.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа сказала, скільки коштів потрібно Україні на оборону 2026 року.

А також Данило Гетманцев пояснив, чому Україна витратила понад 180 млрд грн неефективних військових видатків за минулий рік.

зброя ЗСУ дрони війна в Україні FPV-дрони
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
