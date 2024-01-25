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Легендарный "Азов" нуждается в сапере — какие обязанности и условия работы

25 января 2024 04:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Легендарный "Азов" нуждается в сапере — какие обязанности и условия работы
Обучение саперов из полка "Азов". Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в инженерно-саперную роту и другие подразделения. Саперам обещают от 25 до 125 тыс. грн и денежную надбавку за исполнение обязанностей в зоне боевых действий.

Об этом говорится на сайте по поиску работы Work.ua.

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Скриншот сообщения с предложением о работе в полк "Азов" на сайте по поиску работы Work.ua

Что предусматривает вакансия Сапер в "Азове"

Обязанности сапера в "Азове" предусматривают поиск и обезвреживание мин и снарядов, организацию проходов в минно-взрывных зонах врага, ликвидацию взрывоопасных предметов.

Среди требований, которые указала бригада, следующие:

  • знание минно-взрывной сферы и релевантный опыт работы или инженерно-техническое образование и желание и готовность овладеть специальностью саперного дела;
  • хорошая физическая форма;
  • разрешение на выполнение минно-взрывных работ будет преимуществом;
  • опыт прохождения военной службы.

В свою очередь "Азов" предлагает официальную мобилизацию или контракт, соответствующее требованиям ВСУ денежное обеспечение, возможность военным перевестись из других подразделений, а также денежная надбавка в размере 3300 грн/день в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий.

Напомним, что 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет также анестезиолога. Желающий сможет получать от 25 000 грн до 125 000 грн заработной платы.

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