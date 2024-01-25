Легендарний "Азов" потребує сапера — які обов'язки та умови роботи

Навчання саперів із полку "Азов". Фото: azov.org.ua

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в інженерно-саперну роту та інші підрозділи. Саперам обіцяють від 25 до 125 тис. грн та грошову надбавку за виконання обов'язків у зоні бойових дій.

Про це йдеться на сайті з пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:

Скриншот повідомлення з пропозицією про роботу до полку "Азов" на сайті з пошуку роботи Work.ua

Що передбачає вакансія Сапер в "Азові"

Зазначається, що обов'язки сапера в "Азові" передбачають пошук і знешкодження мін та снарядів, організацію проходів у мінно-вибухових зонах ворога, ліквідацію вибухонебезпечних предметів.

Серед вимог, які вказала бригада, такі:

знання мінно-вибухової сфери та релевантний досвід роботи або інженерно-технічна освіта та бажання й готовність опанувати фах саперної справи;

хороша фізична форма;

дозвіл на виконання мінно-вибухових робіт буде перевагою;

досвід проходження військової служби.

Своєю чергою "Азов" пропонує офіційну мобілізацію або контракт, відповідне до вимог ЗСУ грошове забезпечення, можливість військовим перевестись з інших підрозділів, а також грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день у разі виконання завдань в зоні проведення бойових дій.

Нагадаємо, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає також анестезіолога. Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.