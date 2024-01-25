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Легендарний "Азов" потребує сапера — які обов'язки та умови роботи

25 січня 2024 04:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Легендарний "Азов" потребує сапера — які обов'язки та умови роботи
Навчання саперів із полку "Азов". Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в інженерно-саперну роту та інші підрозділи. Саперам обіцяють від 25 до 125 тис. грн та грошову надбавку за виконання обов'язків у зоні бойових дій.

Про це йдеться на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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Що передбачає вакансія Сапер в "Азові"

Зазначається, що обов'язки сапера в "Азові" передбачають пошук і знешкодження мін та снарядів, організацію проходів у мінно-вибухових зонах ворога, ліквідацію вибухонебезпечних предметів.

Серед вимог, які вказала бригада, такі:

  • знання мінно-вибухової сфери та релевантний досвід роботи або інженерно-технічна освіта та бажання й готовність опанувати фах саперної справи;
  • хороша фізична форма;
  • дозвіл на виконання мінно-вибухових робіт буде перевагою;
  • досвід проходження військової служби.

Своєю чергою "Азов" пропонує офіційну мобілізацію або контракт, відповідне до вимог ЗСУ грошове забезпечення, можливість військовим перевестись з інших підрозділів, а також грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день у разі виконання завдань в зоні проведення бойових дій.

Нагадаємо, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає також анестезіолога. Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.

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