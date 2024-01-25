Легендарний "Азов" потребує сапера — які обов'язки та умови роботи
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в інженерно-саперну роту та інші підрозділи. Саперам обіцяють від 25 до 125 тис. грн та грошову надбавку за виконання обов'язків у зоні бойових дій.
Про це йдеться на сайті з пошуку роботи Work.ua.
Що передбачає вакансія Сапер в "Азові"
Зазначається, що обов'язки сапера в "Азові" передбачають пошук і знешкодження мін та снарядів, організацію проходів у мінно-вибухових зонах ворога, ліквідацію вибухонебезпечних предметів.
Серед вимог, які вказала бригада, такі:
- знання мінно-вибухової сфери та релевантний досвід роботи або інженерно-технічна освіта та бажання й готовність опанувати фах саперної справи;
- хороша фізична форма;
- дозвіл на виконання мінно-вибухових робіт буде перевагою;
- досвід проходження військової служби.
Своєю чергою "Азов" пропонує офіційну мобілізацію або контракт, відповідне до вимог ЗСУ грошове забезпечення, можливість військовим перевестись з інших підрозділів, а також грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день у разі виконання завдань в зоні проведення бойових дій.
Нагадаємо, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає також анестезіолога. Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.
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