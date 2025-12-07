Видео
Україна
Видео

Главная Армия Кузьмука уволили с должности советника командующего Сил ТрО

Кузьмука уволили с должности советника командующего Сил ТрО

Дата публикации 7 декабря 2025 17:35
Александра Кузьмука уволили с должности советника Сил ТрО на фоне скандала
Александр Кузьмук. Фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Александра Кузьмука уволили с должности внештатного советника командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Накануне в сети разгорелся скандал.

Об этом сообщила пресс-служба Сил территориальной обороны ВСУ в Facebook в воскресенье, 7 декабря.

Увольнение Александра Кузьмука

В Силах ТрО отметили, что Кузьмук был назначен внештатным советником командующего приказом от 14 октября 2022 года.

Приказ. Фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces

"Согласно сегодняшнему решению Командующего Сил ТРО ВСУ, Александр Кузьмук уволен с позиции внештатного советника", — говорится в сообщении.

Пост Сил территориальной обороны ВСУ. Фото: скриншот

Что предшествовало

Кузьмук 6 декабря вручил военным Сил ТрО ведомственные награды и ценные подарки. Он поздравил защитников с Днем Вооруженных сил Украины.

Олександр Кузьмук
Кузьмук с военными. Фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces
Нагородження воїнів
Кузьмук вручает награду военному. Фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces
Пост Сил территориальной обороны ВСУ. Фото: скриншот

Однако в сети разгорелся скандал из-за Кузьмука. Люди напомнили, что ему 71 год и что он был министром обороны еще во времена Леонида Кучмы. В 2007 году был вице-премьер-министром правительства Януковича.

Кто такой Александр Кузьмук

Кузьмук дважды возглавлял Минобороны Украины — с 1996 до 2001 года, а также несколько месяцев с конца 2004 — до начала 2005 года. В 2007 году был вице-премьер-министром. Трижды избирался нардепом (2002-2006 годы, 2007-2012 годы, 2012-2014 годы) сначала от блока "За единую Украину", а затем от "Партии регионов".

Олександр Кузьмук
Александр Кузьмук в Верховной Раде. Фото: УНИАН

В 2019 году украинский лидер Владимир Зеленский уволил Кузьмука со службы по возрасту, сохранив за ним почетное право носить военную форму. Однако в 2022 году он вернулся к военному делу как внештатный советник командующего Сил ТрО.

Напомним, 28 ноября Зеленский подписал указ об увольнении руководителя ОП Андрея Ермака, который подал в отставку.

Ранее по собственному желанию уволился заместитель прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк.

война скандал Украина увольнение территориальная оборона
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
