Олександра Кузьмука звільнили з посади радника Сил ТрО на тлі скандалу

Олександр Кузьмук. Фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Олександра Кузьмука звільнили з посади позаштатного радника командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України. Напередодні у мережі розгорівся скандал.

Про це повідомила пресслужба Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook у неділю, 7 грудня.

Звільнення Олександра Кузьмука

У Силах ТрО зазначили, що Кузьмук був призначений позаштатним радником командувача наказом від 14 жовтня 2022 року.

Наказ. Фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces

"Згідно із сьогоднішнім рішенням Командувача Сил ТРО ЗСУ, Олександр Кузьмук звільнений з позиції позаштатного радника", — йдеться у повідомленні.

Допис Сил територіальної оборони ЗСУ. Фото: скриншот

Що передувало

Кузьмук 6 грудня вручив військовим Сил ТрО відомчі відзнаки та цінні подарунки. Він привітав захисників з Днем Збройних сил України.

Кузьмук з військовими. Фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Кузьмук вручає нагороду військовому. Фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Допис Сил територіальної оборони ЗСУ. Фото: скриншот

Однак у мережі розгорівся скандал через Кузьмука. Люди нагадали, що йому 71 рік та те, що він був міністром оборони ще за часів Леоніда Кучми. У 2007 році був віцепремʼєр-міністром уряду Януковича.

Хто такий Олександр Кузьмук

Кузьмук двічі очолював Міноборони України — з 1996 до 2001 року, а також декілька місяців з кінця 2004 — до початку 2005 року. У 2007 році був віцепремʼєр-міністром. Тричі обирався нардепом (2002-2006 роки, 2007-2012 роки, 2012-2014 роки) спочатку від блоку "За єдину Україну", а потім від "Партії регіонів".

Олександр Кузьмук у Верховній Раді. Фото: УНІАН

У 2019 році український лідер Володимир Зеленський звільнив Кузьмука зі служби за віком, зберігши за ним почесне право носити військову форму. Однак у 2022 році він повернувся до військової справи як позаштатний радник командувача Сил ТрО.

