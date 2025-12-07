Відео
Україна
Головна Армія Кузьмука звільнили з посади радника командувача Сил ТрО

Кузьмука звільнили з посади радника командувача Сил ТрО

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 17:35
Олександра Кузьмука звільнили з посади радника Сил ТрО на тлі скандалу
Олександр Кузьмук. Фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Олександра Кузьмука звільнили з посади позаштатного радника командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України. Напередодні у мережі розгорівся скандал.

Про це повідомила пресслужба Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook у неділю, 7 грудня.

Звільнення Олександра Кузьмука

У Силах ТрО зазначили, що Кузьмук був призначений позаштатним радником командувача наказом від 14 жовтня 2022 року.

null
Наказ. Фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces

"Згідно із сьогоднішнім рішенням Командувача Сил ТРО ЗСУ, Олександр Кузьмук звільнений з позиції позаштатного радника", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Сил територіальної оборони ЗСУ. Фото: скриншот

Що передувало

Кузьмук 6 грудня вручив військовим Сил ТрО відомчі відзнаки та цінні подарунки. Він привітав захисників з Днем Збройних сил України.

Олександр Кузьмук
Кузьмук з військовими. Фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces
Нагородження воїнів
Кузьмук вручає нагороду військовому. Фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces
null
Допис Сил територіальної оборони ЗСУ. Фото: скриншот

Однак у мережі розгорівся скандал через Кузьмука. Люди нагадали, що йому 71 рік та те, що він був міністром оборони ще за часів Леоніда Кучми. У 2007 році був віцепремʼєр-міністром уряду Януковича.

Хто такий Олександр Кузьмук

Кузьмук двічі очолював Міноборони України — з 1996 до 2001 року, а також декілька місяців з кінця 2004 — до початку 2005 року. У 2007 році був віцепремʼєр-міністром. Тричі обирався нардепом (2002-2006 роки, 2007-2012 роки, 2012-2014 роки) спочатку від блоку "За єдину Україну", а потім від "Партії регіонів".

Олександр Кузьмук
Олександр Кузьмук у Верховній Раді. Фото: УНІАН

У 2019 році український лідер Володимир Зеленський звільнив Кузьмука зі служби за віком, зберігши за ним почесне право носити військову форму. Однак у 2022 році він повернувся до військової справи як позаштатний радник командувача Сил ТрО.

Нагадаємо, 28 листопада Зеленський підписав указ про звільнення керівника ОП Андрія Єрмака, який подав у відставку.

Раніше за власним бажанням звільнився заступник прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк.

війна скандал Україна звільнення територіальна оборона
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
