Нейт Вэнс рассказал, как россияне воюют на фронте и обращаются с бойцами

Нейт Вэнс. Фото: скриншот

Нейт Вэнс, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины и является кузеном американского сенатора Джей Ди Вэнса, выразил несогласие с позицией своего родственника относительно войны в Украине. Он отметил, что его личный опыт в этой стране позволяет ему видеть ситуацию глубже, чем могут многие американцы, и рассказал об отношении россиян к своим же войскам на фронте.

Об этом Нейт Вэнс рассказал в интервью CNN 11 марта.

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Нейт Вэнс рассказал, что стал свидетелем того, как российские солдаты относятся к своим же побратимам, если те отказываются выполнять приказ. Он отметил, что такое поведение свидетельствует о том, как россияне в целом готовы идти напролом до конца и не могут быть союзниками для США.

"Я лично видел, как они расстреливали свои собственные войска в достаточном количестве случаев, так что это не был просто изолированный инцидент. Это случалось довольно часто. Настолько, что можно считать это политикой, если войска отступают. Так что эти люди, согласно политике, будут есть своих. Поэтому они без колебаний съедят американского президента или американского вице-президента. Им безразлично, что мы думаем. Они не являются нашими союзниками и никогда ими не будут, по крайней мере в ближайшем поколении", — сказал Нейт Вэнс.

Нейт Вэнс высказался о позиции Джей Ди Вэнса и намерениях России

По словам Вэнса, Россия имеет совершенно другое политическое мышление, чем США, и попытки взаимодействовать с ней сквозь "американскую линзу" могут иметь катастрофические последствия.

"Я не думаю, что есть какой-то сценарий, когда, знаете, если эта война приостановится и санкции будут сняты. Вы знаете, Россия провела последние три года, как бы укрепляя свой военный промышленный комплекс. И если вы снимете эти санкции, вы увидите огромный приток средств в этот военно-промышленный комплекс, и они построят из него военную машину, да? Вот что они собираются делать. И концепция имперской, империалистической, агрессивной, модернизированной военной России, которая усвоила свои уроки о современной борьбе, является проблематичной для нашего будущего", — пояснил Нейт Вэнс.

По его мнению, нынешний момент является критическим, ведь Россия сейчас наиболее ослаблена. Если позволить ей восстановиться, то угроза только возрастет. Он предостерегает, что любое прекращение огня Россия будет трактовать как победу и сигнал для дальнейшей агрессии.

"И если россияне получат значительные уступки в вопросе прекращения огня, они раскрутят это как некую победу. Но они считают, что они еще не закончили. Поэтому для них это лишь шанс перегруппироваться, перестроиться и модернизироваться, и они вернутся. Как только начнется перемирие, они сразу же начнут становиться сильнее и будут продолжать становиться сильнее с каждым днем после этого. Поэтому то, как это закончится, очень важно", — высказался он.

Нейт Вэнс признался, что неоднократно пытался донести свои аргументы до кузена, однако не имел возможности обсудить это с ним напрямую.

Напомним, Нейт Вэнс рассказал, как попал в ВСУ и что думает о политике своего кузена Джей Ди Вэнса.

Сам Джей Ди Вэнс взамен высказывал свое видение о том, как должна закончиться война в Украине и какие гарантии ей необходимы для мира.

Отметим, что политика Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса вызвала бурную реакцию у американцев. Так, американский ветеран записал эмоциональное видео после скандального разговора американских лидеров с Владимиром Зеленским.