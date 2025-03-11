Нейт Венс розповів, як росіяни воюють на фронті і поводяться з бійцями

Нейт Венс. Фото: скриншот

Нейт Венс, який воював на боці Збройних сил України і є кузеном американського сенатора Джей Ді Венса, висловив незгоду з позицією свого родича щодо війни в Україні. Він зазначив, що його особистий досвід у цій країні дозволяє йому бачити ситуацію глибше, ніж можуть багато американців, і розповів про ставлення росіян до своїх же військ на фронті.

Про це Нейт Венс розповів в інтерв'ю CNN 11 березня.

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Нейт Венс розповів, що став свідком того, як російські солдати ставляться до своїх же побратимів, якщо ті відмовляються виконувати наказ. Він зазначив, що така поведінка свідчить про те, як росіяни загалом готові йти напролом до кінця і не можуть бути союзниками для США.

"Я особисто бачив, як вони розстрілювали свої власні війська в достатній кількості випадків, так що це не був просто ізольований інцидент. Це траплялося досить часто. Настільки, що можна вважати це політикою, якщо війська відступають. Тож ці люди, згідно з політикою, будуть їсти своїх. Тому вони без вагань з'їдять американського президента чи американського віцепрезидента. Їм байдуже, що ми думаємо. Вони не є нашими союзниками і ніколи ними не будуть, принаймні в найближчому поколінні", — сказав Нейт Венс.

Нейт Венс висловився щодо позиції Джей Ді Венса та наміри Росії

За словами Венса, Росія має абсолютно інше політичне мислення, ніж США, і спроби взаємодіяти з нею крізь "американську лінзу" можуть мати катастрофічні наслідки.

"Я не думаю, що є якийсь сценарій, коли, знаєте, якщо ця війна призупиниться і санкції будуть зняті. Ви знаєте, Росія провела останні три роки, як би зміцнюючи свій військовий промисловий комплекс. І якщо ви знімете ці санкції, ви побачите величезний приплив коштів у цей військово-промисловий комплекс, і вони побудують з нього військову машину, так? Ось що вони збираються робити. І концепція імперської, імперіалістичної, агресивної, модернізованої військової Росії, яка засвоїла свої уроки про сучасну боротьбу, є проблематичною для нашого майбутнього", — пояснив Нейт Венс.

На його думку, нинішній момент є критичним, адже Росія зараз найбільш ослаблена. Якщо дозволити їй відновитися, то загроза тільки зросте. Він застерігає, що будь-яке припинення вогню Росія трактуватиме як перемогу та сигнал для подальшої агресії.

"І якщо росіяни отримають значні поступки в питанні припинення вогню, вони розкрутять це як якусь перемогу. Але вони вважають, що вони ще не закінчили. Тож для них це лише шанс перегрупуватися, розбудуватись і модернізуватись, і вони повернуться. Як тільки почнеться перемир'я, вони відразу ж почнуть ставати сильнішими і продовжуватимуть ставати сильнішими з кожним днем після цього. Тому те, як це закінчиться, дуже важливо", — висловився він.

Нейт Венс зізнався, що неодноразово намагався донести свої аргументи до кузена, проте не мав змоги обговорити це з ним безпосередньо.

Нагадаємо, Нейт Венс розповів, як потрапив до ЗСУ та що думає про політику свого кузена Джей Ді Венса.

Сам Джей Ді Венс натомість висловлював своє бачення про те, як має закінчитися війна в Україні та які гарантії їй необхідні для миру.

Зазначимо, що політика Дональда Трампа та Джей Ді Венса викликала бурхливу реакцію в американців. Так, американський ветеран записав емоційне відео після скандальної розмови американських лідерів з Володимиром Зеленським.