Обмен Курской области на оккупированные территории в Украине – что может предлагать Трамп России

Бои в Курской области. Фото: росСМИ

Российские военные стали усиленно наступать и укреплять войска в Курской области, чтобы как можно скорее вытеснить вооруженные силы Украины из региона. Причиной этого, как говорят западные СМИ, является "мирный план" Дональда Трампа предложить России обмен территориями.

Об этом пишет Forbes.

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The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимных информаторов, приближенных к Дональду Трампу, сообщили, что он предлагает, чтобы Украина и Россия согласились на перемирие вдоль нынешней линии фронта. Согласно нынешней ситуации на фронте это означает, что Украина получит Курскую область, а Россия — захваченные территории. Однако в таком случае Кремль получит огромные площади территорий, тогда как Украине "достанется" небольшая территория Курской области.

России сложно выбить силы ВСУ из Курской области

Между тем, российские военные лишь усиливают свои силы на Курщине. Так, украинский оператор беспилотника с позывным Kriegsforscher, воюющий в Курской области, заявил, что 810-я морская пехотная бригада недавно получила партию из 40 колесных бронетранспортеров БТР-82, чтобы восполнить потери.

"В 17-тонную машину может втиснуться до 10 военнослужащих, а это значит, что 810-я морская пехотная бригада могла потерять в общей сложности 140 человек, хотя, вероятно, по крайней мере несколько из них спаслись из горящих БТРов. Как я уже говорил ранее, левый фланг и центр будут самыми тяжелыми местами в Курской области", — поделился военный.

Может ли Путин согласиться с предложением Трампа

Несмотря на это, Владимир Путин вряд ли согласится на такое предложение, поскольку Трамп требует демилитаризованной зоны вдоль 800-мильной линии фронта. Однако новоизбранный президент США не предложил ни одного способа, как ее содержать. Военные аналитики отмечают, что демилитаризованная зона так или иначе требует принудительного присутствия для обеспечения ее соблюдения, поскольку есть риски нарушения режима тишины.

Напомним, недавно ВСУ взяли в плен в Курской области российского оккупанта, свидетеля казни украинских военнопленных.

Также Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление-обращение к партнерам Альянса на фоне привлечения войск КНДР в войну против Украины. Он объяснил, почему это несет большую угрозу всему миру.