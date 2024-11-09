Обмін Курської області на окуповані території в Україні — що може пропонувати Трамп Росії

Бої в Курській області. Фото: росЗМІ

Російські військові стали посилено наступати та укріплювати війська в Курській області, аби якомога швидше витіснити Збройні сили України з регіону. Причиною цього, як подейкують західні ЗМІ, є "мирний план" Дональда Трампа запропонувати Росії обмін територіями.

Про це пише Forbes.

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The Wall Street Journal, посилаючись на анонімних інформаторів, які наближені до Дональда Трампа, повідомили, що він пропонує, аби Україна і Росія погодилися на перемир'я вздовж нинішньої лінії фронту. Згідно з нинішньою ситуацією на фронті це означає, що Україна отримає Курську область, а Росія натомість загарбані території. Проте, у такому випадку Кремль отримає величезні площі територій, тоді як Україні "дістанеться" невелика територія Курської області.

Росії складно вибити сили ЗСУ з Курської області

Тим часом російські військові лише посилюють свої сили на Курщині. Так український оператор безпілотника з позивним Kriegsforscher, який воює у Курській області, заявив, що 810-та морська піхотна бригада нещодавно отримала партію із 40 колісних бронетранспортерів БТР-82, щоб поповнити втрати.

"У 17-тонну машину може втиснутися до 10 військовослужбовців, а це означає, що 810-та морська піхотна бригада могла втратити загалом 140 осіб, хоча, ймовірно, принаймні кілька з них врятувалися з палаючих БТРів. Як я вже казав раніше, лівий фланг і центр будуть найважчими місцями в Курській області", — поділився військовий.

Чи може Путін погодитися на пропозицію Трампа

Попри це, Володимир Путін навряд погодиться на таку пропозицію, оскільки Трамп вимагає демілітаризованої зони вздовж 800-мильної лінії фронту. Однак новообраний президент США не запропонував жодного способу, як її утримувати. Військові аналітики зазначають, що демілітаризована зона так чи інакше вимагає примусової присутності для забезпечення її дотримання, оскільки є ризики порушення режиму тиші.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ взяли в полон у Курській області російського окупанта, який був свідком страти українських військовополонених.

Також Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив заяву-звернення до партнерів Альянсу на тлі залучення військ КНДР у війну проти України. Він пояснив, чому це несе велику загрозу всьому світові.