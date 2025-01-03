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Курск является козырем в переговорах — Зеленский объяснил почему

3 января 2025 01:46
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Ситуация в Курской области продемонстрировала слабость России, считает Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Курск очень сильный козырь во всех переговорах. Россия постоянно пытается увеличить там военный контингент, даже перекинула войска КНДР, но ничего поделать не может.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью в эфире Телемарафона.

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Почему Курск демонстрирует слабость России

По словам президента Украины, страны глобального Юга внимательно наблюдают за ситуацией и удержание ВСУ части Курской области лишний раз видят, что "непобедимая Россия" — это миф.

"Мы удерживаем часть Курской области почти пол года, а они увеличивают контингент, и ничего сделать не могут. Мало того, они заявили разведкам стран глобального Юга, что за месяц захватят Сумы", — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что переброска бойцов КНДР на это направление было для РФ большой ошибкой. Эти 12 тысяч бойцов ничего не смогли сделать. Это работает против России, это выглядит сильным аргументом для Украины.

Ранее Зеленский отреагировал на теракт в Новом Орлеане. Он подчеркнул, что в Украине шокированы известием об этом нападении.

Также Зеленский высказался об остановке транзита российского газа. Он отметил, что это одно из самых больших поражений Москвы.

Владимир Зеленский переговоры война в Украине ситуация на фронте Курская область

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