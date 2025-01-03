Ситуація в Курській області продемонструвала слабкість Росії, вважає Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Скриншот

Курськ дуже сильний козир в усіх перемовинах. Росія постійно намагається збільшити там військовий контингент, навіть перекинула війська КНДР, але нічого зробити не може.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю в етері Телемарафону.

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За словами президента України, країни глобального Півдня уважно спостерігають за ситуацією і через утримання частини Курської області зайвий раз бачать, що "непереможна Росія" — це міф.

"Ми утримуємо частину Курської області майже пів року, а вони збільшують контингент, і нічого зробити не можуть. Мало того, вони заявили розвідкам країн глобального Півдня, що за місяць захоплять Суми", — заявив Зеленський.

Президент України наголосив, що направлення бійців КНДР на цей напрямок було для РФ великою помилкою. Ці 12 тисяч бійців не змогли нічого зробити. І це працює проти Росії, це виглядає сильним аргументом для України.

Раніше Зеленський відреагував на теракт у Новому Орлеані. Він наголосив, що в Україні шоковані звісткою про цей напад.

Також Зеленський висловився про зупинку транзиту російського газу. Він зазначив, що це одна з найбільших поразок Москви.