СБУ разоблачила очередного крота — курсант решил подзаработать денег на госизмене

Курсант наводил ракеты на ВСУ — получил суровый приговор суда
Суд вынес серьезный приговор курсанту украинского военного института, который сотрудничал с российской ФСБ. Он передавал врагу координаты казарм и учебных корпусов для ракетных ударов.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины в своем официальном Telegram-канале.
Как действовал агент оккупантов РФ
По данным следствия, завербованный курсант должен был корректировать удары по объектам учебного заведения, где сам проходил подготовку. Он собирал координаты корпусов, казарм и полигонов, а также составлял почасовые графики пребывания личного состава.
Киберспециалисты и следователи СБУ задержали его непосредственно на территории института, когда тот формировал очередной "отчет" для кураторов из ФСБ.
Вербовка через Telegram
Российская спецслужба нашла курсанта в Telegram-канале с объявлениями о "легких заработках". Для сбора разведданных он делал скрытые фото учебных объектов и производственных цехов оборонных предприятий, где проходили занятия.
Решение суда
Во время обысков у него изъяли материалы, подтверждающие сотрудничество с ФСБ. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения и приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией.
Расследование проводили следователи СБУ при поддержке командования военного института и процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.
Ранее мы также информировали, что в Житомирской области СБУ и Нациполиция задержали российского агента, который организовал теракт в Коростышеве.
Также в Киеве СБУ задержала агента ФСБ, который хотел убить офицера ГУР.
Читайте Новини.LIVE!