СБУ разоблачила очередного крота — курсант решил подзаработать денег на госизмене

Суд вынес серьезный приговор курсанту украинского военного института, который сотрудничал с российской ФСБ. Он передавал врагу координаты казарм и учебных корпусов для ракетных ударов.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в своем официальном Telegram-канале.

Как действовал агент оккупантов РФ

По данным следствия, завербованный курсант должен был корректировать удары по объектам учебного заведения, где сам проходил подготовку. Он собирал координаты корпусов, казарм и полигонов, а также составлял почасовые графики пребывания личного состава.

Киберспециалисты и следователи СБУ задержали его непосредственно на территории института, когда тот формировал очередной "отчет" для кураторов из ФСБ.

Вербовка через Telegram

Российская спецслужба нашла курсанта в Telegram-канале с объявлениями о "легких заработках". Для сбора разведданных он делал скрытые фото учебных объектов и производственных цехов оборонных предприятий, где проходили занятия.

Решение суда

Во время обысков у него изъяли материалы, подтверждающие сотрудничество с ФСБ. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения и приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией.

Расследование проводили следователи СБУ при поддержке командования военного института и процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.

Ранее мы также информировали, что в Житомирской области СБУ и Нациполиция задержали российского агента, который организовал теракт в Коростышеве.

Также в Киеве СБУ задержала агента ФСБ, который хотел убить офицера ГУР.