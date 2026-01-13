Відео
Головна Армія Курсант наводив ракети на ЗСУ — отримав суворий вирок суду

Курсант наводив ракети на ЗСУ — отримав суворий вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 00:33
СБУ викрила чергового крота — курсант вирішив підзаробити грошей на держзраді
Військовий у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

Суд виніс серйозний вирок курсантові українського військового інституту, який співпрацював із російською ФСБ. Він передавав ворогу координати казарм та навчальних корпусів для ракетних ударів.

Про це повідомила Служба безпеки України у своєму офіційному Telegram-каналі.

Читайте також:

Як діяв агент окупантів РФ

За даними слідства, завербований курсант мав коригувати удари по об’єктах навчального закладу, де сам проходив підготовку. Він збирав координати корпусів, казарм і полігонів, а також складав погодинні графіки перебування особового складу.

Кіберфахівці та слідчі СБУ затримали його безпосередньо на території інституту, коли той формував черговий "звіт" для кураторів із ФСБ.

Вербування через Telegram

Російська спецслужба знайшла курсанта у Telegram-каналі з оголошеннями про "легкі заробітки". Для збору розвідданих він робив приховані фото навчальних об’єктів та виробничих цехів оборонних підприємств, де проходили заняття.

Рішення суду

Під час обшуків у нього вилучили матеріали, що підтверджують співпрацю з ФСБ. Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану і присудив 15 років тюрми з конфіскацією.

Розслідування проводили слідчі СБУ за підтримки командування військового інституту та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Раніше ми також інформували, що у Житомирській області СБУ та Націполіція затримали російського агента, який організував теракт у Коростишеві.

Також у Києві СБУ затримала агента ФСБ, який хотів вбити офіцера ГУР.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
