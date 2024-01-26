Кулеба рассказал, существует ли угроза срыва передачи самолетов F-16 Украине

F-16 Королевских ВВС Дании. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка к передаче Украине от Дании истребителей F-16 идет строго по плану. Рисков срыва программы нет, и самолеты в скором времени прибудут в Украину.

Об этом он сказал на совместном брифинге в Николаеве с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном, пишет "Интерфакс-Украина".

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По его словам, правительство королевства придерживается взятых на себя обязанностей.

"Очень спасибо Ларсу за заверение, что подготовка к передаче Данией самолетов F-16 происходит по плану. Пока нет угроз срыва этой программы. Это значит, что Дания придерживается своего слова, и самолеты F-16, которые Дания первой пообещала Украине, будут в нашем воздушном пространстве будут помогать нам защищать наше государство", — сказал Кулеба.

Политик также подчеркнул, что операция по передаче Украине иностранных истребителей идет по плану.

Напомним, что ранее Дмитрий Кулеба сказал, что подготовка к первому воздушному удару бойцов Вооруженных сил Украины из многоцелевых истребителей F-16 продолжает следовать плану. В нем принимают участие пилоты и инженеры для подготовки военно-воздушной инфраструктуры.

В то же время ранее в минобороны Дании заявили, что передача Украине F-16 задерживается. Ожидается, что она будет осуществлена в срок на полгода позже планирования.

А также Бельгия вслед за Данией отправит в Норвегию два истребителя F-16 для подготовки украинских пилотов. Кроме того, туда отправятся еще около 50 бельгийских лётных инструкторов.