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Кулеба розповів, чи існує загроза зриву передачі літаків F-16 Україні

26 січня 2024 22:56
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Ілля Рябінін
редактор
Кулеба розповів, чи існує загроза зриву передачі літаків F-16 Україні
F-16 Королівських ВПС Данії. Фото: REUTERS/Johanna Geron
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заявив, що підготовка до передачі Україні від Данії винищувачів F-16 йде суворо за планом. Ризиків зриву програми немає, й літаки незабаром прибудуть до України.

Про це він сказав на спільному брифінгу у Миколаєві з головою МЗС Данії Ларсом Лекке Расмуссеном, пише "Інтерфакс-Україна".

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Кулеба заявив, що F-16 незабаром прибудуть до України

За його словами, уряд королівства дотримується взятих на себе обов'язків. 

"Дуже дякую Ларсу за запевнення, що підготовка до передачі Данією літаків F-16 відбувається за планом. Поки що немає загроз зриву цієї програми. Це означає, що Данія дотримується свого слова, і літаки F-16, які Данія першою пообіцяла Україні, будуть у нашому повітряному просторі, допомагатимуть нам захищати нашу державу", — сказав Кулеба. 

Політик також підкреслив, що операція з передачі Україні іноземних винищувачів наразі йде за планом. 

Нагадаємо, що раніше  Дмитро Кулеба сказав, що підготовка до першого повітряного удару бійців Збройних сил України з багатоцільових винищувачів F-16 продовжує йти за планом. У ній беруть участь пілоти та інженери для підготовки військово-повітряної інфраструктури.

Водночас раніше у міноборони Данії заявили, що передача Україні F-16 затримується. Очікується, що її здійснять в термін на пів року пізніше, аніж планували.

А також Бельгія услід за Данією відправить до Норвегії два винищувачі F-16 для підготовки українських пілотів. Крім того, туди направляться ще близько 50 бельгійських льотних інструкторів.

Дмитро Кулеба
Данія
Україна
літаки
F-16

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