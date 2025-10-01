Дмитрий Слип Кухарчук перечислил проблемы, которые влияют на случаи СОЧ

Дмитрий Кухарчук (позывной Слип), заместитель командира 3 армейского корпуса ВСУ. Фото: Кадр из видео

Заместитель командира 3 армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук прокомментировал Законопроект №13260, принятый в первом чтении депутатами, возвращающий криминализацию СОЧ. Он заявил, что такая криминализация не решит проблем СОЧ, ведь они основываются на более глобальных идеологических и административных началах.

Об этом Кухарчук заявил на своем канале в Youtube.

В чем проблематика закона №13260

Военный утверждает, что бойцы негативно относятся к тем, кто совершает СОЧ, ведь это вопрос справедливости. Однако есть ряд базовых причин, по которым военные прибегают к СОЧ, и закон эти проблемы не решает, а должен был бы.

Какие основные причины совершения СОЧ по мнению Кухарчука:

несправедливая мобилизация: есть случаи мобилизации мужчин до 25 лет, после 60 лет и непригодных;

ложное бронирование: часто отсрочки и бронирование получают благодаря коррупционным схемам. Сам бизнес может получить статус "критически важного" благодаря не сути, а взяткам;

несправедливость в социуме: когда боец возвращается на отдых с фронта, то видит переполненные бары и ночные клубы;

"Боец видит переполненные бары, рестораны, кальянные, ночные клубы, которые не должны были бы работать, и задает себе вопрос: почему я там воюю? Почему я умираю? Почему мои друзья умирают или ранены?" — говорит Кухарчук.

отсутствие нормальной, адекватной боевой подготовки: низкая зарплата сержантов-тренеров не мотивирует многих "выкладываться" и обучать бойцов, а потому в подразделениях новобранцев приходится переучивать;

отсутствие идеологии: бойцы не понимают, за какую Украину они воюют, ведь в МО нет людей, отвечающих за мораль и идеологию;

отсутствие сержантской ветви: сегодня она имеет советские подходы. Надо дать больше полномочий сержантам, в том числе на боевые задачи, анализ боевых действий и т.д. А в некоторых подразделениях сержанты выполняют какие-то маленькие задачки командиров;

"Но именно сержант постоянно находится на поле боя, постоянно коммуницирует с личным составом, гораздо больше знает потребности личного состава", — отмечает Дмитрий Кухарчук;

общая адаптивность: до сих пор нет быстрого переформатирования и добавления других подразделений в батальоны;

"Например, у меня еще в 2022 году было подразделение дронов, а штатно его приписали только в 2024 году", — сказал Кухарчук.

Дмитрий Кухарчук считает, что это — общие проблемы в украинской армии, а СОЧ является исключительно их маркером, который сигнализирует эти проблемы. Поэтому без изменения и решения этих проблем никакая криминализация не спасет.

Ранее депутаты в первом чтении поддержали законопроект №13260. Им предлагается вернуть уголовную ответственность за СОЧ, и за законопроект проголосовали 277 нардепов.

А первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко заверил, что законопроект №13260 обязательно пройдет все этапы обсуждения с обществом, чтобы не осталось противоречивых моментов.