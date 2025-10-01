Відео
Україна
Кухарчук прокоментував законопроєкт про криміналізацію СЗЧ

Кухарчук прокоментував законопроєкт про криміналізацію СЗЧ

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 12:41
Дмитро Сліп Кухарчук перелічив проблеми, які впливають на випадки СЗЧ
Дмитро Кухарчук (позивний Сліп), заступник командира 3 армійського корпусу ЗСУ. Фото: Кадр з відео

Заступник командира 3 армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук прокоментував Законопроєкт №13260, прийнятий у першому читанні депутатами, який повертає криміналізацію СЗЧ. Він заявив, що така криміналізація не вирішить проблем СЗЧ, адже вони ґрунтуються на більш глобальних ідеологічних та адміністративних засадах.

Про це Кухарчук заявив на своєму каналі в Youtube.

Читайте також:

В чому проблематика закону №13260

Військовий стверджує, що бійці негативно ставляться до тих, хто скоює СЗЧ, адже це питання справедливості. Проте є низка базових причин, за якими військові вдаються до СЗЧ і закон ці проблеми не вирішує, а мав би.

Які основні причини скоєння СЗЧ на думку Кухарчука:

  • несправедлива мобілізація: є випадки мобілізації чоловіків до 25 років, після 60 років та непридатних;
  • несправделиве бронювання: часто відстрочки та бронювання отримують завдяки корупційним схемам. Сам бізнес може отримати статус "критично важливого" завдяки не суті, а хабарям;
  • несправедливість в соціумі: коли боєць повертається на відпочинок з фронту, то бачить переповнені бари та нічні клуби;

"Боєць бачить переповнені бари, ресторани, кальяні, нічні клуби, які не мали б працювати, і задає собі питання: чому я там воюю? Чому я вмираю? Чому мої друзі вмирають чи поранені?", — каже Кухарчук.

  • відсутність нормальної, адекватної бойової підготовки: низька зарплата сержантів-тренерів не мотивує багатьох "викладатись" та навчати бійців, а тому у підрозділах новобранців доводиться перевчати
  • відсутність ідеології: бійці не розуміють, за яку Україну вони воюють, адже в МО немає людей, що відповідають за мораль та ідеологію;
  • відсутність сержантської гілки: сьогодні вона має радянські підходи. Треба дати більше повноважень сержантам, в тому числі на бойові задачі, аналіз бойових дій і т.д. А в деяких підрозділах сержанти виконують якісь маленькі задачки командирів;

"Але саме сержант постійно перебуває на полі бою, постійно комунікує з особовим складом, набагато більше знає потреби особового складу", — зазначає Дмитро Кухарчук;

  • загальна адаптивність: досі немає швидкого переформатування та додавання інших підрозділів в батальйони;

"Наприклад, у мене ще у 22-го році був підрозділ дронів, а штатно його приписали лише у 24 році", — сказав Кухарчук.

Дмитро Кухарчук вважає, що це — загальні проблеми в українській армії, а СЗЧ є виключно їхнім маркером, який сигналізує ці негаразди. Тому без зміни та розв'язання цих проблем жодна криміналізація не врятує.

Раніше депутати в першому читанні підтримали законопроєкт №13260. Ним пропонується повернути кримінальну відповідальність за СЗЧ і за законопроєкт проголосували 277 нардепів.

А перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко запевнив, що законопроєкт №13260 обов'язково пройде всі етапи обговорення із суспільством, зоб не залишилось суперечливих моментів.

армія бригада "Азов" законопроєкт СЗЧ 3 ОШБр
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
