Куда отправят мобилизованного после КМБ — рассказ военного

В учебном центре ВСУ. Фото: Facebook Учебного центра ВСП ВСУ

После завершения курса молодого бойца мобилизованных отправляют в воинские части. Это может сделать сам учебный центр или представители разных подразделений, которые приезжают в учебные центры.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Что делать после КМБ с отношением

По словам Козятинского, после прохождения курса молодого бойца мобилизованного украинца должны направить в воинскую часть, указанную в отношении.

"К сожалению, часто учебные центры начинают ставить палки в колеса, ведь отношение носит рекомендательный характер", — подчеркнул боевой медик.

Дмитрий Козятинский подчеркнул, что в такой ситуации мобилизованный с отношением должен связаться с представителями избранного им подразделения, чтобы те вмешались в ситуацию, вплоть до приезда в учебный центр и забрать договоренного добровольца.

Мобилизированный и "покупатели"

Если же мобилизованный не имеет отношения от какой-либо конкретной воинской части, то далее после прохождения обучения может быть несколько сценариев.

"Или учебный центр самостоятельно распределит новобранцев в воинские части согласно нуждам, или в учебный центр приедут "покупатели" — представители разных воинских частей, которые будут проводить собеседования и набирать к себе", — подчеркнул военнослужащий.

По словам Козятинского, во втором случае мобилизованный может выбирать, в какую часть он уедет.

"Однако, если будете отказываться от каждого — в конце концов вас распределят по остаточному принципу. Очень не советую доводить до этого", — отметил боевой медик.

Напомним, что ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что 12 тысяч бойцов ВСУ прошли обучение по стандартам НАТО.