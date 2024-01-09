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Куди відправлять мобілізованого після КМБ — розповідь військового

9 січня 2024 04:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Куди відправлять мобілізованого після КМБ — розповідь військового
У навчальному центрі ЗСУ. Фото: Facebook Навчального центру ВСП ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Після завершення курсу молодого бійця мобілізованих відправляють у військові частини. Це може зробити сам навчальний центр, або представники різних підрозділів, які приїжджають у навчальні центри.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Що робити після КМБ з відношенням

За словами Козятинського, після проходження курсу молодого бійця мобілізованого українця мають направити до військової частини, вказаної у відношенні.

"На жаль, часто навчальні центри починають ставити палки в колеса, адже відношення має рекомендаційний характер", — підкреслив бойовий медик.

Дмитро Козятинський наголосив, що у такій ситуації мобілізований із відношенням має зв’язатися із представниками обраного ним підрозділу, щоб ті втрутилися у ситуацію, аж до того, щоб приїхати у навчальний центр і забрати домовленого добровольця.

Мобілізований і "покупці"

Якщо ж мобілізований не має відношення від якоїсь конкретної військової частини, то далі, після проходження навчання може бути кілька сценаріїв.

"Або навчальний центр самостійно розподілить новобранців у військові частини згідно з потребами, або до навчального центру приїдуть "покупці" — представники різних військових частин, що будуть проводити співбесіди й набирати до себе", — підкреслив військовослужбовець.

За словами Козятинського, у другому випадку мобілізований може обирати, в яку частину він поїде.

"Проте, якщо будете відмовлятись від кожного — зрештою вас розподілять по залишковому принципу. Дуже не раджу до цього доводити", — зазначив бойовий медик.

Нагадаємо, що раніше в Міністерстві оборони України заявили, що 12 тисяч бійців ЗСУ пройшли навчання за стандартами НАТО.

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