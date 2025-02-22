Представители оккупационной власти на ВОТ получают "генералов" - детали от ЦНС

Кремль раздает звания "генералов" чиновникам на ВОТ, — ЦНС
Российские власти раздают звания чиновникам, которые осуществляют репрессивные меры на оккупированных территориях Украины. Недавно "звезды" получили ряд представителей оккупационной "власти".
Об этом сообщила пресс-служба Центра национального сопротивления в Telegram в субботу, 22 февраля.
Звания российским чиновникам
Президент России Владимир Путин раздал звания генералов главарям репрессивного аппарата на оккупированных территориях. Так, "звезды" получили:
- "министр внутренних дел "ДНР" Павел Гищенко — "генерал-лейтенант полиции";
- Владислав Смирнов — "генерал-майор внутренней службы";
- Дмитрий Костюк — "генерал-майор юстиции";
- Александр Крайнюк — "генерал-майор полиции".
В Сопротивлении отметили, что эти "генералы" являются исполнителями политики террора против местного населения на ВОТ. Их главная задача — подавление украинского сопротивления, которое усиливается.
Напомним, оккупанты во временно захваченном Крыму устанавливают блокпосты и планируют отключить мобильную связь.
А 20 февраля было 11 лет с начала оккупации полуострова. Новини.LIVE собрали информацию о событии и его последствиях.
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