Представители оккупационной власти на ВОТ получают "генералов" - детали от ЦНС

Награждение чиновников РФ. Фото: ЦНС

Российские власти раздают звания чиновникам, которые осуществляют репрессивные меры на оккупированных территориях Украины. Недавно "звезды" получили ряд представителей оккупационной "власти".

Об этом сообщила пресс-служба Центра национального сопротивления в Telegram в субботу, 22 февраля.

Читайте также:

Звания российским чиновникам

Президент России Владимир Путин раздал звания генералов главарям репрессивного аппарата на оккупированных территориях. Так, "звезды" получили:

"министр внутренних дел "ДНР" Павел Гищенко — "генерал-лейтенант полиции";

Владислав Смирнов — "генерал-майор внутренней службы";

Дмитрий Костюк — "генерал-майор юстиции";

Александр Крайнюк — "генерал-майор полиции".

В Сопротивлении отметили, что эти "генералы" являются исполнителями политики террора против местного населения на ВОТ. Их главная задача — подавление украинского сопротивления, которое усиливается.

Скриншот поста ЦНС

Напомним, оккупанты во временно захваченном Крыму устанавливают блокпосты и планируют отключить мобильную связь.

А 20 февраля было 11 лет с начала оккупации полуострова. Новини.LIVE собрали информацию о событии и его последствиях.