Представники окупаційної влади на ТОТ отримують "генералів" — деталі від ЦНС

Кремль роздає звання "генералів" посадовцям на ТОТ, — ЦНС
Російська влада роздає звання посадовцям, які здійснюють репресивні заходи на окупованих територіях України. Нещодавно "зірки" отримали низка представників окупаційної "влади".
Про це повідомила пресслужба Центру національного спротиву у Telegram у суботу, 22 лютого.
Звання російським посадовцям
Президент Росії Володимир Путін роздав звання генералів ватажкам репресивного апарату на окупованих територіях. Так, "зірки" отримали:
- "міністр внутрішніх справ "ДНР" Павло Гіщенко — "генерал-лейтенант поліції";
- Владислав Смірнов — "генерал-майор внутрішньої служби";
- Дмитро Костюк – "генерал-майор юстиції";
- Олександр Крайнюк — "генерал-майор поліції".
У Спротиві наголосили, що ці "генерали" є виконавцями політики терору проти місцевого населення на ТОТ. Їхнє головне завдання — придушення українського спротиву, який посилюється.
Нагадаємо, окупанти у тимчасово захопленому Криму встановлюють блокпости та планують відключити мобільний зв'язок.
А 20 лютого було 11 років від початку окупації півострова. Новини.LIVE зібрали інформацію про подію на її наслідки.
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