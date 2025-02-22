Представники окупаційної влади на ТОТ отримують "генералів" — деталі від ЦНС

Нагородження посадовців РФ. Фото: ЦНС

Російська влада роздає звання посадовцям, які здійснюють репресивні заходи на окупованих територіях України. Нещодавно "зірки" отримали низка представників окупаційної "влади".

Про це повідомила пресслужба Центру національного спротиву у Telegram у суботу, 22 лютого.

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Президент Росії Володимир Путін роздав звання генералів ватажкам репресивного апарату на окупованих територіях. Так, "зірки" отримали:

"міністр внутрішніх справ "ДНР" Павло Гіщенко — "генерал-лейтенант поліції";

Владислав Смірнов — "генерал-майор внутрішньої служби";

Дмитро Костюк – "генерал-майор юстиції";

Олександр Крайнюк — "генерал-майор поліції".

У Спротиві наголосили, що ці "генерали" є виконавцями політики терору проти місцевого населення на ТОТ. Їхнє головне завдання — придушення українського спротиву, який посилюється.

Скриншот допису ЦНС

Нагадаємо, окупанти у тимчасово захопленому Криму встановлюють блокпости та планують відключити мобільний зв'язок.

А 20 лютого було 11 років від початку окупації півострова. Новини.LIVE зібрали інформацію про подію на її наслідки.