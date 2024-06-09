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Кремль хочет открыть военные кафедры на оккупированных территориях — Центр нацсопротивления

9 июня 2024 03:44
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Россияне будут готовить офицеров РЭБ в вузах на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления
Российские военные на оккупированной территории Украины. Фото иллюстративное: Stanislav Yurchenko/RFE/RL
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

На временно оккупированных территориях Украины хотят открыть кафедры подготовки офицеров службы радиоэлектронной борьбы при высших учебных заведениях. Учеба будет по сокращенной программе.

Об этом в субботу, 8 июня, сообщили в Центре национального сопротивления.

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Местные гауляйтеры пообещали Кремлю организовать военные кафедры с дня на день

Военные кафедры, которые будут готовить офицерский состав для армии оккупантов, планируется открыть в гражданских вузах.

"Местные гауляйтеры пообещали высшему начальству из Кремля организовать эти кафедры со дня на день. Обучение будет по сокращенной программе, а выпускникам курса обещают хорошие должности по контракту", — говорят в Центре нацсопротивления.

Также в университетах, работающих в оккупации, планируется ввести обязательные предметы по управлению БпЛА.

Напомним, по данным DeepState враг оккупировал еще одну деревню в Харьковской области — Ивановку.

Также мы писали, что оккупационные власти Крыма хотят присвоить имущество ряда физических и юридических лиц, осуществляющих в отношении России "недружественные действия". В списке оказалась и победительница песенного конкурса "Евровидение-2016" Джамала.

российские войска
военная подготовка
оккупация
война
учеба

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