Россияне будут готовить офицеров РЭБ в вузах на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

Кремль хочет открыть военные кафедры на оккупированных территориях — Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях Украины хотят открыть кафедры подготовки офицеров службы радиоэлектронной борьбы при высших учебных заведениях. Учеба будет по сокращенной программе.
Об этом в субботу, 8 июня, сообщили в Центре национального сопротивления.
Местные гауляйтеры пообещали Кремлю организовать военные кафедры с дня на день
Военные кафедры, которые будут готовить офицерский состав для армии оккупантов, планируется открыть в гражданских вузах.
"Местные гауляйтеры пообещали высшему начальству из Кремля организовать эти кафедры со дня на день. Обучение будет по сокращенной программе, а выпускникам курса обещают хорошие должности по контракту", — говорят в Центре нацсопротивления.
Также в университетах, работающих в оккупации, планируется ввести обязательные предметы по управлению БпЛА.
Напомним, по данным DeepState враг оккупировал еще одну деревню в Харьковской области — Ивановку.
Также мы писали, что оккупационные власти Крыма хотят присвоить имущество ряда физических и юридических лиц, осуществляющих в отношении России "недружественные действия". В списке оказалась и победительница песенного конкурса "Евровидение-2016" Джамала.
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