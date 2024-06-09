Росіяни готуватимуть офіцерів РЕБ у вишах на окупованих територіях — Центр нацспротиву

Російські військові на окупованій території України. Фото ілюстративне: Stanislav Yurchenko/RFE/RL

На тимчасово окупованих територіях України хочуть відкрити кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби (РЕБ) при вищих навчальних закладах. Навчання буде за скороченою програмою.

Про це у суботу, 8 червня, повідомили у Центрі національного спротиву.

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Місцеві гауляйтери пообіцяли Кремлю організувати військові кафедри з дня на день

Військові кафедри, які готуватимуть офіцерський склад для армії окупанта, планується відкрити у цивільних вишах.

"Місцеві гауляйтери пообіцяли вищому начальству із кремля організувати ці кафедри з дня на день. Навчання буде за скороченою програмою а випускникам курсу обіцяють хороші посади за контрактом", — кажуть у Центрі нацспротиву.

Також в університетах, які працюють в окупації, плануюють запровадити обов’язкові предмети з управління БпЛА.

Нагадаємо, за даними DeepState ворог окупував ще одне село на Харківщині — Іванівку.

Також ми писали, що окупаційна влада Криму хоче привласнити майно низки фізичних та юридичних осіб, які здійснюють щодо Росії "недружні дії". У списку опинилась і переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" Джамала.