Росіяни готуватимуть офіцерів РЕБ у вишах на окупованих територіях — Центр нацспротиву

Кремль хоче відкрити військові кафедри на окупованих територіях — Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях України хочуть відкрити кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби (РЕБ) при вищих навчальних закладах. Навчання буде за скороченою програмою.
Про це у суботу, 8 червня, повідомили у Центрі національного спротиву.
Місцеві гауляйтери пообіцяли Кремлю організувати військові кафедри з дня на день
Військові кафедри, які готуватимуть офіцерський склад для армії окупанта, планується відкрити у цивільних вишах.
"Місцеві гауляйтери пообіцяли вищому начальству із кремля організувати ці кафедри з дня на день. Навчання буде за скороченою програмою а випускникам курсу обіцяють хороші посади за контрактом", — кажуть у Центрі нацспротиву.
Також в університетах, які працюють в окупації, плануюють запровадити обов’язкові предмети з управління БпЛА.
Нагадаємо, за даними DeepState ворог окупував ще одне село на Харківщині — Іванівку.
Також ми писали, що окупаційна влада Криму хоче привласнити майно низки фізичних та юридичних осіб, які здійснюють щодо Росії "недружні дії". У списку опинилась і переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" Джамала.
Читайте Новини.LIVE!