Россия хочет морально подготовить население к затяжной войне с НАТО

Российские военные. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

Российские власти продолжают активно использовать исторические нарративы времен Второй мировой войны, чтобы нормализовать военную агрессию против Украины и формировать долгосрочную поддержку милитаризации общества. Эти заявления, по наблюдениям аналитиков, готовят россиян к возможному затяжному конфликту с НАТО.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института исследования войны (ISW).

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Российский журналист Павел Зарубин во время интервью 20 апреля с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым упомянул о призыве ЕС к европейским лидерам воздержаться от участия в параде 9 мая в Москве. Лавров в ответ заявил, что Европейский Союз "потакает неонацистской идеологии", и пообещал, что Россия "уничтожит нацизм раз и навсегда". Подобные заявления, как утверждают аналитики, укладываются в устоявшуюся риторику Кремля о "денацификации", которой с начала полномасштабного вторжения в Украину власти России пытаются оправдать свои действия.

Парад в России имеет исключительный идеологический вес, и с каждым годом власти все активнее используют его как инструмент пропаганды. Ссылки на роль СССР в победе над нацистской Германией сопровождаются дискредитацией современной Европы, США и НАТО, что подается как продолжение борьбы с фашизмом.

Аналитики отметили, что эти месседжи имеют четкую цель: оправдать жертвы, которых требует война в Украине, усилить ненависть к Западу и посеять образ "осажденной крепости", которая якобы вынуждена защищаться..

"Ранее Кремль обращался к мифам Великой Отечественной войны, чтобы убедить российское население, что их растущие социальные и экономические жертвы ради российских военных усилий в Украине могут помочь достичь подавляющей победы", — пояснили аналитики.

В частности, Путин и высокопоставленные чиновники Кремля регулярно пользуются понятием "денацификации", склоняясь к идее смены украинского правительства и установления контролируемого режима.

Отдельное внимание Кремль обращает и на страны-соседи — Финляндию, Эстонию, Молдову.

"Кремль все чаще использует ту же схему, которую он использовал против Украины в отношении Финляндии и бывших советских государств, включая Эстонию и Молдову, чтобы оправдать свои попытки контролировать независимые страны и создать информационные условия для возможной будущей российской агрессии", — говорится в материале..

Напомним, президент Польши Анджей Дуда отреагировал на угрозы упреки российских чиновников о войне..

А генерал и бывший командующий войсками НАТО Уэсли Кларк заявил, что Россия стремится захватить Одессу и не только.