Росія хоче морально підготувати населення до затяжної війни з НАТО

Російські військові. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

Російська влада продовжує активно використовувати історичні наративи часів Другої світової війни, аби нормалізувати військову агресію проти України та формувати довгострокову підтримку мілітаризації суспільства. Ці заяви, за спостереженнями аналітиків, готують росіян до можливого затяжного конфлікту з НАТО.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту дослідження війни (ISW).

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Російський журналіст Павло Зарубін під час інтерв’ю 20 квітня з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим згадав про заклик ЄС до європейських лідерів утриматися від участі в параді 9 травня в Москві. Лавров у відповідь заявив, що Європейський Союз "потурає неонацистській ідеології", та пообіцяв, що Росія "знищить нацизм раз і назавжди". Подібні заяви, як стверджують аналітики, укладаються в усталену риторику Кремля про "денацифікацію", якою з початку повномасштабного вторгнення в Україну влада Росії намагається виправдати свої дії.

Парад в Росії має виняткову ідеологічну вагу, і щороку влада дедалі активніше використовує його як інструмент пропаганди. Посилання на роль СРСР у перемозі над нацистською Німеччиною супроводжуються дискредитацією сучасної Європи, США та НАТО, що подається як продовження боротьби з фашизмом.

Аналітики зазначили, що ці меседжі мають чітку мету: виправдати жертви, яких вимагає війна в Україні, посилити ненависть до Заходу і посіяти образ "обложеної фортеці", яка нібито змушена захищатися.

"Раніше Кремль звертався до міфів Великої Вітчизняної війни, щоб переконати російське населення, що їхні зростаючі соціальні та економічні жертви заради російських військових зусиль в Україні можуть допомогти досягти переважної перемоги", — пояснили аналітики.

Зокрема, Путін і високопосадовці Кремля регулярно послуговуються поняттям "денацифікації", схиляючись до ідеї зміни українського уряду та встановлення контрольованого режиму.

Окрему увагу Кремль звертає й на країни-сусіди — Фінляндію, Естонію, Молдову.

"Кремль все частіше використовує ту саму схему, яку він використовував проти України щодо Фінляндії та колишніх радянських держав, включаючи Естонію та Молдову, щоб виправдати свої спроби контролювати незалежні країни та створити інформаційні умови для можливої ​​майбутньої російської агресії", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда відр еагував на погрозливі закиди російських чиновників про війну.

А генерал та колишній командувач військами НАТО Веслі Кларк заявив, що Росія прагне захопити Одесу й не тільки.