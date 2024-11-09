ВМС ВСУ опробовали корвет Иван Мазепа — видео

Корвет "Иван Мазепа". Фото: скриншот

Бойцы Военно-морских сил Вооруженных сил ВСУ провели успешное испытание корвета "Иван Мазепа", который вскоре станет флагманом. Во время тренировочных атак удалось успешно поразить разные типы вражеских целей.

Об этом сообщил командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Алексей Неижпапа

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Алексей Неижпапа поделился, что во время артиллерийских стрельб из корвета удалось успешно поразить воздушные, морские и наземные цели. Кроме того, корабль значительно модернизировали, учитывая выявленные ранее недостатки.

"Корабль оснащен современными системами вооружения, значительно повышающими его боевые возможности. Все предыдущие технические замечания учтены, а модернизация сосредоточена на обеспечении максимальной эффективности и защиты в бою. В частности, усилены средства противовоздушной обороны", — пояснил командующий ВМС ВСУ.

Кроме того, Алексей Неижпапа отметил, что это свидетельствует о том, что Украина является морским государством. Корвет значительно усилит мощь ВСУ.

Напомним, недавно стало известно, что правительство Австралии передаст Украине 14 высокоманевренных катеров RHIB.

Также в конце октября Военно-морские Силы ВСУ впервые присоединились к масштабным учениям НАТО, где применили морские беспилотники.