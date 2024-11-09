ВМС ЗСУ випробували корвет Іван Мазепа — відео

Корвет "Іван Мазепа". Фото: скриншот

Бійці Військово-морських сил Збройних сил ЗСУ провели успішне випробовування корвета "Іван Мазепа", який незабаром стане флагманом. Під час тренувальних атак вдалося успішно вразити різні типи ворожих цілей.

Про це повідомив командувач Військово-Морських сил Збройних сил Олексій Неїжпапа

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Результати випробовування корвета "Іван Мазепа"

Олексій Неїжпапа поділився, що під час артилерійських стрільб з корвета вдалося успішно вразити повітряні, морські та наземні цілі. Крім того, корабель значно модернізували, врахувавши виявлені раніше недоліки.

"Корабель оснащено сучасними системами озброєння, що значно підвищують його бойові можливості. Усі попередні технічні зауваження враховано, а модернізація зосереджена на забезпеченні максимальної ефективності та захисту в бою. Зокрема, посилено засоби протиповітряної оборони", — пояснив командувач ВМС ЗСУ.

Крім того, Олексій Неїжпапа зазначив, що це засвідчує факт, що Україна є морською державою. Корвет значно посилить міць ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що уряд Австралії передасть Україні 14 високоманеврених катерів RHIB.

Також наприкінці жовтня Військово-морські Сили ЗСУ вперше долучилися до масштабних навчань НАТО, де застосували морські безпілотники.