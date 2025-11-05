Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Коррупцию военкомов следует приравнять к госизмене, — Жорин

Коррупцию военкомов следует приравнять к госизмене, — Жорин

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 23:31
обновлено: 00:15
Коррупция среди военкомов равнозначна госизмене — заявление Жорина
Максим Жорин. Фото: Максим Жорин/Telegram

Скандальные руководители военкоматов, МСЭК и других учреждений не должны выходить на свободу после совершения коррупционных преступлений. Иначе люди не будут доверять государству.

Об этом в среду, 5 ноября, заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Реклама
Читайте также:
Жорин высказался касательно коррупции военкомов
Скриншот сообщения Максима Жорина

Мнение Жорина касательно ответственности за коррупцию

Подполковник отметил, что за громкими задержаниями тех, кто прячет миллионы под матрасами, следит вся страна. По его мнению, для таких нарушителей должны создавать худшие условия в СИЗО, но вместо этого преступников отпускают на свободу под залог.

"Все резонансные коррупционные дела должны получить публичные приговоры и большие сроки, без возможности в процессе просто сбежать из Украины. Квалифицировал бы это как государственную измену или коллаборационизм, с запретом на занятие должностей и полной конфискацией имущества", — подчеркнул Жорин.

Также он добавил, что другое развитие событий является несправедливостью, которая демотивирует не только военнослужащих, а все украинское общество, когда демотивации и без этого достаточно.

Напомним, 4 ноября за бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова внесли залог по делу о самовольном оставлении части. Речь идет о более 20 миллионах гривен.

Ранее Максим Жорин заявил, что мобилизация в Украине сейчас несправедливая. По его словам, качество человеческого ресурса, который поступает в армию, ежедневно ухудшается.

коррупция военкомат залог военнослужащие Максим Жорин
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации