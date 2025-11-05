Коррупция среди военкомов равнозначна госизмене — заявление Жорина

Максим Жорин. Фото: Максим Жорин/Telegram

Скандальные руководители военкоматов, МСЭК и других учреждений не должны выходить на свободу после совершения коррупционных преступлений. Иначе люди не будут доверять государству.

Об этом в среду, 5 ноября, заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Подполковник отметил, что за громкими задержаниями тех, кто прячет миллионы под матрасами, следит вся страна. По его мнению, для таких нарушителей должны создавать худшие условия в СИЗО, но вместо этого преступников отпускают на свободу под залог.

"Все резонансные коррупционные дела должны получить публичные приговоры и большие сроки, без возможности в процессе просто сбежать из Украины. Квалифицировал бы это как государственную измену или коллаборационизм, с запретом на занятие должностей и полной конфискацией имущества", — подчеркнул Жорин.

Также он добавил, что другое развитие событий является несправедливостью, которая демотивирует не только военнослужащих, а все украинское общество, когда демотивации и без этого достаточно.

Напомним, 4 ноября за бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова внесли залог по делу о самовольном оставлении части. Речь идет о более 20 миллионах гривен.

Ранее Максим Жорин заявил, что мобилизация в Украине сейчас несправедливая. По его словам, качество человеческого ресурса, который поступает в армию, ежедневно ухудшается.