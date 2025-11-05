Відео
Корупцію військкомів слід прирівняти до держзради, — Жорін

Корупцію військкомів слід прирівняти до держзради, — Жорін

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 23:31
Оновлено: 00:15
Корупція серед військкомів рівнозначна держзраді — заява Жоріна
Максим Жорін. Фото: Максим Жорін/Telegram

Скандальні очільники військкоматів, МСЕК та інших установ не мають виходити на волю після скоєння корупційних злочинів. Інакше люди не довірятимуть державі.

Про це в середу, 5 листопада, заявив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

Читайте також:
Жорін висловився щодо корупції військкомів
Скриншот повідомлення Максима Жоріна

Думка Жоріна щодо відповідальності за корупцію

Підполковник зазначив, що за гучними затриманнями тих, хто ховає мільйони під матрацами, стежить уся країна. На його думку, для таких порушників мають створювати найгірші умови в СІЗО, але замість цього відпускають злочинців на волю під заставу.

"Усі резонансні корупційні справи повинні отримати публічні вироки та великі строки, без можливості в процесі просто втекти з України. Кваліфікував би це як державну зраду чи колабораціонізм, із забороною на зайняття посад та повною конфіскацією майна", — наголосив Жорін.

Також він додав, що інший розвиток подій є несправедливістю, яка демотивує не лише військовослужбовців, а усе українське суспільство, коли демотивації й без цього достатньо.

Нагадаємо, 4 листопада за колишнього військкома Одеської області Євгена Борисова внесли заставу у справі про самовільне залишення частини. Йдеться про понад 20 мільйонів гривень.

Раніше Максим Жорін заявив, що мобілізація в Україні наразі несправедлива. За його словами, якість людського ресурсу, який надходить до війська, щодня погіршується.

корупція військкомат застава військовослужбовці Максим Жорін
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
