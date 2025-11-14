У защитников Украины свой приоритет — как относятся к коррупционным скандалам

Бойцы ВСУ на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные не успевают следить за многочисленными громкими коррупционными скандалами, поскольку все их усилия и время сосредоточены на удержании линии фронта. На передовой действуют совсем другие приоритеты, а работа продолжается круглосуточно.

Об этом в эфире "День.LIVE" заявил командир расчета роты ударных беспилотных систем 3 армейского корпуса Игорь Пыць.

На фронте — приоритет: защита Родины, а не подробности скандалов

Боец Игорь Пыць с позывным "Командир" отметил, что военные полностью погружены в процесс защиты страны, и на это уходит все их время:

"Мы заняты защитой нашей Родины и работаем двадцать четыре на семь. Поэтому вдаваться в некоторые подробности у нас просто не хватает времени", — отметил защитник Украины.

Он сказал, что те солдаты, которые находят время для отслеживания новостей, имеют право высказывать свое недовольство. По мнению военного, публичное обсуждение преступлений является важным, поскольку открытость показывает, что общество не готово мириться с недостойными политиками.

В то же время в его бригаде настоящим приоритетом является не личное обогащение, а обеспечение войска, помощь собратьям и социальные инициативы.

"Мы создаем определенные социальные проекты, помогаем своим же военным, помогаем также гражданским осваивать военную профессию. Потому что мы даем правильный пример, и мы своим примером показываем, как надо делать", - акцентировал Игорь Пыць.

