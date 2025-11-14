Відео
Відео

Головна Армія Корупційні скандали та фронт — ставлення бійців до гучних новин

Корупційні скандали та фронт — ставлення бійців до гучних новин

Дата публікації: 14 листопада 2025 00:09
Оновлено: 00:09
У захисників України свій пріоритет — як ставлять до корупційних скандалів
Бійці ЗСУ на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові не встигають стежити за численними гучними корупційними скандалами, оскільки всі їхні зусилля та час зосереджені на утриманні лінії фронту. На передовій діють зовсім інші пріоритети, а робота триває цілодобово.

Про це в ефірі "День.LIVE" заявив командир розрахунку роти ударних безпілотних систем 3 армійського корпусу Ігор Пиць.

Читайте також:

На фронті — пріоритет: захист Батьківщини, а не подробиці скандалів

Боєць Ігор Пиць з позивним "Командир" наголосив, що військові повністю занурені в процес захисту країни, і на це йде весь їхній час:

"Ми зайняті захистом нашої Батьківщини та працюємо двадцять чотири на сім. Тому вдаватися в деякі подробиці у нас просто не вистачає часу", — зазначив захисник України.

Він сказав, що ті солдати, які знаходять час для відстеження новин, мають право висловлювати своє невдоволення. На думку військового, публічне обговорення злочинів є важливим, оскільки відкритість показує, що суспільство не готове миритися з недостойними політиками.

Водночас у його бригаді справжнім пріоритетом є не особисте збагачення, а забезпечення війська, допомога побратимам та соціальні ініціативи.

"Ми створюємо певні соціальні проєкти, допомагаємо своїм же ж військовим, допомагаємо також цивільним освоювати військову професію. Тому що ми даємо правильний приклад, і ми своїм прикладом показуємо, як треба робити", — акцентував Ігор Пиць.

Нагадаємо, через корупційний скандал в енергетичній сфері Кабмін дав вказівку перевірити держгігантів. Мова йде в тому числі про "Укроборонпром" та "Нафтогаз".

Також ми повідомляли, що корупційний скандал, пов'язаний із бізнесменом Тімуром Міндічем, став мемом у соціальних мережах. Одна фраза дуже сподобалась всім і розлетілась Інтернетом.

скандал корупція армія військовослужбовці фронт
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
