У захисників України свій пріоритет — як ставлять до корупційних скандалів

Українські військові не встигають стежити за численними гучними корупційними скандалами, оскільки всі їхні зусилля та час зосереджені на утриманні лінії фронту. На передовій діють зовсім інші пріоритети, а робота триває цілодобово.

Про це в ефірі "День.LIVE" заявив командир розрахунку роти ударних безпілотних систем 3 армійського корпусу Ігор Пиць.

На фронті — пріоритет: захист Батьківщини, а не подробиці скандалів

Боєць Ігор Пиць з позивним "Командир" наголосив, що військові повністю занурені в процес захисту країни, і на це йде весь їхній час:

"Ми зайняті захистом нашої Батьківщини та працюємо двадцять чотири на сім. Тому вдаватися в деякі подробиці у нас просто не вистачає часу", — зазначив захисник України.

Він сказав, що ті солдати, які знаходять час для відстеження новин, мають право висловлювати своє невдоволення. На думку військового, публічне обговорення злочинів є важливим, оскільки відкритість показує, що суспільство не готове миритися з недостойними політиками.

Водночас у його бригаді справжнім пріоритетом є не особисте збагачення, а забезпечення війська, допомога побратимам та соціальні ініціативи.

"Ми створюємо певні соціальні проєкти, допомагаємо своїм же ж військовим, допомагаємо також цивільним освоювати військову професію. Тому що ми даємо правильний приклад, і ми своїм прикладом показуємо, як треба робити", — акцентував Ігор Пиць.

