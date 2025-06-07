Желающих служить по программе "Контракт 18-24" становится больше

"Контракт 18-24" — в 30 ОМБр рассказали о количестве желающих
В 30 отдельной механизированной бригаде заявили об увеличении желающих служить по программе "Контракт 18-24". Следовательно, с каждой неделей бригада получает обращение о желании служить по этому контракту.
Об этом рассказал представитель центра рекрутинга 30 ОМБр Владимир "SANSEY" в эфире телеканала "Ми — Україна".
Увеличивается количество желающих служить по "Контракту 18-24"
В 30 ОМБр заявили об увеличении желающих служить по программе "Контракт 18-24".
"Количество желающих по программе "Контракт 18-24" увеличивается", — сказал Владимир "SANSEY". Он отметил, что ежедневно поступают звонки о желании служить по этому контракту.
"С каждой неделей, днем поступает много телефонных звонков, соответствующих заявлений. Также молодые люди обращаются к нам через своих знакомых, близких. Расспрашивают о данном контракте и его условиях", — рассказал представитель центра рекрутинга 30 ОМБр.
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