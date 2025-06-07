Желающих служить по программе "Контракт 18-24" становится больше

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В 30 отдельной механизированной бригаде заявили об увеличении желающих служить по программе "Контракт 18-24". Следовательно, с каждой неделей бригада получает обращение о желании служить по этому контракту.

Об этом рассказал представитель центра рекрутинга 30 ОМБр Владимир "SANSEY" в эфире телеканала "Ми — Україна".

Реклама

Читайте также:

Увеличивается количество желающих служить по "Контракту 18-24"

В 30 ОМБр заявили об увеличении желающих служить по программе "Контракт 18-24".

"Количество желающих по программе "Контракт 18-24" увеличивается", — сказал Владимир "SANSEY". Он отметил, что ежедневно поступают звонки о желании служить по этому контракту.

"С каждой неделей, днем поступает много телефонных звонков, соответствующих заявлений. Также молодые люди обращаются к нам через своих знакомых, близких. Расспрашивают о данном контракте и его условиях", — рассказал представитель центра рекрутинга 30 ОМБр.

Ранее мы информировали, что государство дает бойцам по "Контракту 18-24".

Также мы объясняли, могут ли бывшие осужденные получить миллион в рамках "Контракта 18-24".