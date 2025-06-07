Охочих служити за програмою "Контракт 18-24" стає більше

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У 30 окремій механізованій бригаді заявили про збільшення охочих служити за програмою "Контракт 18-24". Відтак, з кожним тижнем бригада отримує звернення щодо бажання служити за цим контрактом.

Про це розповів представник центру рекрутингу 30 ОМБр Володимир "SANSEY" в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

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Збільшується кількість охочих служити за "Контрактом 18-24"

У 30 ОМБр заявили про збільшення охочих служити за програмою "Контракт 18-24".

"Кількість охочих за програмою "Контракт 18-24" збільшується", — сказав Володимир "SANSEY". Він зазначив, що щодня надходять дзвінки щодо бажання служити за цим контрактом.

"З кожним тижнем, днем надходить багато телефонних дзвінків, відповідних заяв. Також молоді люди звертаються до нас через своїх знайомих, близьких. Розпитують про даний контракт та його умови", — розповів представник центру рекрутингу 30 ОМБр.

Раніше ми інформували, що держава дає бійцям за "Контрактом 18-24".

Також ми пояснювали, чи можуть колишні засуджені отримати мільйон в рамках "Контракту 18-24".