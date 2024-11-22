Комплекс Кедр — что известно о баллистике, которой РФ ударила по Днепру

Ракетный комплекс "Кедр". Фото: росСМИ

Российская оккупационная армия 21 нанесла удар по территории Украины, в частности, по Днепру применив баллистическую ракету вероятно из склада ракетного комплекса "Кедр". На ракете было установлено шесть боевых частей.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины в пятницу, 22 ноября.

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В ГУР рассказали, что подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области РФ до попадания в Днепр составило 15 минут.

"На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая — оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории — более 11 махов", — говорится в сообщении.

По данным разведки, к разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр" привлечен ряд предприятий военно-промышленного комплекса России:

АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" (г. Москва);

АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"(г. Волгоград);

АО "Главное особое конструкторское бюро "Прожектор" (г. Москва);

АО "Концерн "Созвездие" (г. Воронеж);

АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (г. Москва);

ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (г. Москва).

Также известно, что испытания этого ракетного комплекса проходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне РФ" (г. Капустин Яр, Астраханская обл.) в октябре 2023 и июне 2024 года.

"ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет должное справедливое возмездие", — подчеркнули в разведке.

Скриншот сообщения ГУР

Напомним, 21 ноября в Воздушных силах ВСУ заявили, что россияне впервые запустили Украину межконтинентальную баллистическую ракету. Оккупанты нанесли удар по Днепру.

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