Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Комплекс "Кедр" - в ГУР раскрыли детали о новой баллистике РФ arrow

Комплекс "Кедр" - в ГУР раскрыли детали о новой баллистике РФ

22 ноября 2024 12:55
Карина Приходько - Редактор
Комплекс Кедр — что известно о баллистике, которой РФ ударила по Днепру
Ракетный комплекс "Кедр". Фото: росСМИ
Карина Приходько - Редактор

Российская оккупационная армия 21 нанесла удар по территории Украины, в частности, по Днепру применив баллистическую ракету вероятно из склада ракетного комплекса "Кедр". На ракете было установлено шесть боевых частей.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины в пятницу, 22 ноября.

Читайте также:

Что известно о российской установке "Кедр"

В ГУР рассказали, что подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области РФ до попадания в Днепр составило 15 минут.

"На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая — оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории — более 11 махов", — говорится в сообщении.

По данным разведки, к разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр" привлечен ряд предприятий военно-промышленного комплекса России:

  • АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" (г. Москва);
  • АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"(г. Волгоград);
  • АО "Главное особое конструкторское бюро "Прожектор" (г. Москва);
  • АО "Концерн "Созвездие" (г. Воронеж);
  • АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (г. Москва);
  • ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (г. Москва).

Также известно, что испытания этого ракетного комплекса проходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне РФ" (г. Капустин Яр, Астраханская обл.) в октябре 2023 и июне 2024 года.

"ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет должное справедливое возмездие", — подчеркнули в разведке.

Комплекс Кедр России
Скриншот сообщения ГУР

Напомним, 21 ноября в Воздушных силах ВСУ заявили, что россияне впервые запустили Украину межконтинентальную баллистическую ракету. Оккупанты нанесли удар по Днепру.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что для удара по Днепру российские военные применили гиперзвуковую ракету "Орешник". Мы писали, что о ней известно.

Днепр обстрелы ракеты война в Украине ГУР Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:36 Сохранение здания на Рейтарской в Киеве —решение суда

13:35 Польские фермеры хотят ограничить движение на границе — детали

13:31 Украина — Бельгия и другие пары плей-офф Лиги Наций

13:27 МСЭК на Одесчине ликвидируют — известны сроки

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

12:59 Билецкий заявил о самой тяжелой ситуации на фронте с 2022 года

12:59 Мы из соцслужбы — в Одессе обманули пенсионерку на крупную сумму

Новость с фото

12:55 Скидки на iPhone 16 — когда лучшее время для покупки

12:55 Комплекс "Кедр" - в ГУР раскрыли детали о новой баллистике РФ

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР в Курщине

13:36 Сохранение здания на Рейтарской в Киеве —решение суда

13:35 Польские фермеры хотят ограничить движение на границе — детали

13:31 Украина — Бельгия и другие пары плей-офф Лиги Наций

13:27 МСЭК на Одесчине ликвидируют — известны сроки

12:59 Билецкий заявил о самой тяжелой ситуации на фронте с 2022 года

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

12:59 Мы из соцслужбы — в Одессе обманули пенсионерку на крупную сумму

Новость с фото

12:55 Скидки на iPhone 16 — когда лучшее время для покупки

12:55 Комплекс "Кедр" - в ГУР раскрыли детали о новой баллистике РФ

12:30 Супермаркеты не доберутся — где никогда не откроют Сильпо или АТБ

12:29 Недостойные потомки — когда детей лишают права на наследство

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР в Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Text

20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

Text

17:56 Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

20 ноября 2024

02:35Дикие звери Чернобыля встречают осень — заповедник показал фото