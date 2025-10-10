Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Комбинированный удар по Запорожью — погиб ребенок

Комбинированный удар по Запорожью — погиб ребенок

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 11:24
Удар по Запорожью 10 октября — погиб ребенок
Спасатель тушит пожар после обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 10 октября нанесли комбинированный удар по Запорожью. В результате обстрелов погиб ребенок и еще пять человек пострадали.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Запорожья 10 октября

Спасатели рассказали, что в одном из районов областного центра в результате попадания по частному сектору произошло разрушение жилого дома, возник пожар. Чрезвычайники спасли из-под завалов 7-летнего ребенка и передали его медикам. Однако вскоре мальчик умер в больнице от тяжелых травм. Кроме этого, горела газовая труба многоэтажки.

Удар по Запоріжжю 10 жовтня
Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС
РФ атакувала Запоріжжя 10 жовтня
Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС
Атака на Запоріжжя 10 жовтня
Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС
Удар по Запоріжжю 10 жовтня
Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС
Обстріл Запоріжжя 10 жовтня
Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС

"Спасатели укротили все возгорания и провели аварийно-спасательные работы. На месте работают все экстренные службы", — говорится в сообщении.

В то же время глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до семи. Помощь медиков понадобилась еще двум мужчинам.

Так, 46-летний мужчина после получения необходимой помощи будет лечиться дома, а 35-летний сотрудник ГСЧС сейчас на обследовании.

Обстріл Запоріжжя 10 жовтня
Скриншот сообщения Ивана Федорова

Напомним, из-за атаки РФ в Запорожье остановили движение через ДнепроГЭС. Проезд будет восстановлен сразу после того, как позволит ситуация.

Кроме того, после массированной ночной атаки РФ девять областей остались без света. В отдельных регионах также было введено аварийное отключение.

дети Запорожье обстрелы война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации