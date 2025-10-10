Удар по Запорожью 10 октября — погиб ребенок

Спасатель тушит пожар после обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 10 октября нанесли комбинированный удар по Запорожью. В результате обстрелов погиб ребенок и еще пять человек пострадали.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Обстрел Запорожья 10 октября

Спасатели рассказали, что в одном из районов областного центра в результате попадания по частному сектору произошло разрушение жилого дома, возник пожар. Чрезвычайники спасли из-под завалов 7-летнего ребенка и передали его медикам. Однако вскоре мальчик умер в больнице от тяжелых травм. Кроме этого, горела газовая труба многоэтажки.

Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС

"Спасатели укротили все возгорания и провели аварийно-спасательные работы. На месте работают все экстренные службы", — говорится в сообщении.

В то же время глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до семи. Помощь медиков понадобилась еще двум мужчинам.

Так, 46-летний мужчина после получения необходимой помощи будет лечиться дома, а 35-летний сотрудник ГСЧС сейчас на обследовании.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Напомним, из-за атаки РФ в Запорожье остановили движение через ДнепроГЭС. Проезд будет восстановлен сразу после того, как позволит ситуация.

Кроме того, после массированной ночной атаки РФ девять областей остались без света. В отдельных регионах также было введено аварийное отключение.