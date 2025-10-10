Відео
Головна Армія Комбінований удар по Запоріжжю — загинула дитина

Комбінований удар по Запоріжжю — загинула дитина

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 11:24
Удар по Запоріжжю 10 жовтня — загинула дитина
Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 10 жовтня завдали комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілів загинула дитина та ще п'ятеро людей постраждали.

Про це повідомили у ДСНС.

Читайте також:

Обстріл Запоріжжя 10 жовтня

Рятувальники розповіли, що в одному із районів обласного центру внаслідок влучання по приватному сектору сталося руйнування житлового будинку, виникла пожежа. Надзвичайники врятували з-під завалів 7-річну дитину й передали її медикам. Проте незадовго хлопчик помер у лікарні від важких травм. Крім цього, горіла газова труба багатоповерхівки. 

Удар по Запоріжжю 10 жовтня
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС
РФ атакувала Запоріжжя 10 жовтня
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС
Атака на Запоріжжя 10 жовтня
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС
Удар по Запоріжжю 10 жовтня
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС
Обстріл Запоріжжя 10 жовтня
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС

"Рятувальники приборкали усі займання та провели аварійно-рятувальні роботи. На місці працюють усі екстрені служби", — йдеться у повідомленні. 

 Водночас очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до семи.  Допомога медиків знадобилася ще двом чоловікам. 

Так, 46-річний чоловік після отримання необхідної допомоги лікуватиметься вдома, а 35-річний співробітник ДСНС наразі на обстеженні.

Обстріл Запоріжжя 10 жовтня
Скриншот допису Івана Федорова

Нагадаємо, через атаку РФ у Запоріжжі зупинили рух через ДніпроГЕС. Проїзд буде відновлено одразу після того, як дозволить ситуація.

Крім того, після масованої нічної атаки РФ дев'ять областей залишились без світла. В окремих регіонах також було запроваджено аварійне відключення.

діти Запоріжжя обстріли війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
