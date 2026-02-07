Атака РФ на Украину 7 февраля — сколько целей сбила ПВО

Работа ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 7 февраля российские войска ракетами и дронами нанесли массированный удар по Украине. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, информирует Новини.LIVE в субботу, 7 февраля.

Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Атака РФ на Украину 7 февраля — результаты работы ПВО

В ночь на 7 февраля (с 19:00 06 февраля) российские оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 447 средств воздушного нападения:

2 ракеты "Циркон" (район пуска ВОТ АР Крым);

21 крылатая ракета Х-101 (район пуска — акватория Каспийского моря);

16 крылатых ракет "Калибр" (район пуска — акватория Черного моря);

408 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское ВОТ АР Крым, Донецк — ВОТ Украины, около 250 из них - "Шахеды".

Основные направления удара — Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская, Винницкая области.

Воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 406 целей — 24 ракеты и 382 беспилотника различных типов:

14 крылатых ракет Х-101;

10 крылатых ракет "Калибр";

382 вражеских БпЛА различных типов.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 13 ракет и 21 ударного БпЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на трех локациях.

Информация о двух вражеских ракет уточняется.

Отметим, что мониторинговые паблики сообщают, что сегодняшний удар — самый массовый в этом году по количеству запущенных "Шахедов".

Основная цель атаки — энергетическая инфраструктура в Ровно, Бурштыне, Стрые, Добротворе, Ладыжине, районе Макарова, на прифронтовых территориях.

Ранее мы рассказывали о последствиях сегодняшней массированной атаки РФ на Украину, которая в основном пришлась на запад.

Также мы информировали, что в результате вражеского удара по Ровенской области погиб человек.