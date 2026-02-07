Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Комбінова атака Росії на Україну — скільки ракет та дронів збила ППО

Комбінова атака Росії на Україну — скільки ракет та дронів збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 14:24
Атака РФ на Україну 7 лютого — скільки цілей збила ППО
Робота ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 7 лютого російські війська ракетами та дронами завдали масованого удару по Україні. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ, інформує Новини.LIVE у суботу, 7 лютого.

Реклама
Читайте також:
Атака РФ на Україну 7 лютого
Звіт про результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Атака РФ на Україну 7 лютого — результати роботи ППО

У ніч проти 7 лютого (з 19:00 06 лютого) російські окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 447 засобів повітряного нападу:

  • 2 ракети "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);
  • 21 крилата ракета Х-101 (район пуску – акваторія Каспійського моря);
  • 16 крилатих ракет "Калібр" (район пуску – акваторія Чорного моря);
  • 408 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, Донецьк — ТОТ України, близько 250 із них — "Шахеди".

Основні напрямки удару — Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.

Повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 406 цілей — 24 ракети та 382 безпілотники різних типів:

  • 14 крилатих ракет Х-101;
  • 10 крилатих ракет "Калібр";
  • 382 ворожих БпЛА різних типів.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на трьох локаціях.

Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється.

Зазначимо, що моніторингові пабліки повідомляють, що сьогоднішній удар — наймасовіший у цьому році за кількістю запущених "Шахедів".

Основна ціль атаки — енергетична інфраструктура в Рівному, Бурштині, Стриї, Добротворі, Ладижині, районі Макарова, на прифронтових територіях.

Раніше ми розповідали про наслідки сьогоднішньої масованої атаки РФ на Україну, яка здебільшого прийшлась на захід.

Також ми інформували, що внаслідок ворожого удару по Рівненщині загинув чоловік.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

обстріли ППО війна в Україні Росія атака Повітряні Сили ЗСУ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації