Нацгвардия опровергла увольнение командующего Александра Пивненко

Александр Пивненко. Фото: Facebook Александра Пивненко

Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко не отстранен, несмотря на сообщения в СМИ. Он продолжит выполнять свои обязанности.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии в Facebook.

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"Во избежание распространения ложной информации от неофициальных источников, сообщаем, что командующий Национальной гвардии Украины, бригадный генерал Александр Пивненко не отстранен от исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

Там добавили, что бригадный генерал продолжает выполнять свои обязанности и определенные задачи в штатном режиме.

Напомним, что ранее стало известно, что некоторые должностные лица руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей.

Кроме того, Львовская политехника уволила сотрудника Василия Пилипишина, который оскорблял ветерана.