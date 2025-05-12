Нацгвардия опровергла увольнение командующего Александра Пивненко

Командующий Нацгвардии Пивненко продолжит работать — НГУ
Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко не отстранен, несмотря на сообщения в СМИ. Он продолжит выполнять свои обязанности.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии в Facebook.
Нацгвардия опровергла увольнение командующего Пивненко
"Во избежание распространения ложной информации от неофициальных источников, сообщаем, что командующий Национальной гвардии Украины, бригадный генерал Александр Пивненко не отстранен от исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении.
Там добавили, что бригадный генерал продолжает выполнять свои обязанности и определенные задачи в штатном режиме.
Напомним, что ранее стало известно, что некоторые должностные лица руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей.
Кроме того, Львовская политехника уволила сотрудника Василия Пилипишина, который оскорблял ветерана.
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