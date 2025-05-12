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Командующий Нацгвардии Пивненко продолжит работать — НГУ

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Дата публикации 12 мая 2025 18:25
Нацгвардия опровергла увольнение командующего Александра Пивненко
Александр Пивненко. Фото: Facebook Александра Пивненко

Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко не отстранен, несмотря на сообщения в СМИ. Он продолжит выполнять свои обязанности.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии в Facebook.

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Пост НГУ. Фото: скриншот

Нацгвардия опровергла увольнение командующего Пивненко

"Во избежание распространения ложной информации от неофициальных источников, сообщаем, что командующий Национальной гвардии Украины, бригадный генерал Александр Пивненко не отстранен от исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

Там добавили, что бригадный генерал продолжает выполнять свои обязанности и определенные задачи в штатном режиме.

Напомним, что ранее стало известно, что некоторые должностные лица руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей.

Кроме того, Львовская политехника уволила сотрудника Василия Пилипишина, который оскорблял ветерана.

ВСУ армия увольнение Национальная гвардия Украины НГУ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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