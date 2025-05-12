Нацгвардія спростувала звільнення командувача Олександра Півненка

Командувач Нацгвардії Півненко продовжить працювати — НГУ
Командувач Національної гвардії Олександр Півненко не відсторонений попри повідомлення в медіа. Він продовжить виконувати свої обов'язки.
Про це повідомили у пресслужбі Нацгвардії у Facebook.
Нацгвардія спростувала звільнення командувача Півненка
"З метою уникнення поширення неправдивої інформації від неофіційних джерел, повідомляємо, що командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків", — йдеться у дописі.
Там додали, що бригадний генерал продовжує виконувати свої обовʼязки та визначені завдання у штатному режимі.
Нагадаємо, що раніше стало відомом, що деяких посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонено від посад.
Крім того, Львівська політехніка звільнила працівника Василя Пилипишина, який ображав ветерана.
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