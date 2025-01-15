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Командир РДК раскрыл, какие военные входят в его подразделение

15 января 2025 22:07
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Денис White Rex Никитин рассказал, кто входит в РДК — интервью для Новини.LIVE
Основатель и командир РДК Денис "White Rex" Никитин. Фото: скриншот
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис White Rex Никитин заявил, что наемники из ЧВК "Вагнер", а также военные из "Шторм-Z" и "Шторм-V" воюют на стороне Украины. По его словам, в РДК действует несколько отдельных групп, в том числе и бывшие пленные.

Об этом Денис Никитин рассказал в интервью'ю Вечір.LIVE.

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Никитин отметил, что в 2022 году в РДК входили он и двое его товарищей, а сегодня корпус насчитывает более десятка человек. По его словам, российская пропаганда пытается угадать количество участников корпуса.

"Куча версий. Мы пополняем наши ряды, вышли на определенную систему рекрутинга и подготовки. И даже в этот момент, когда я даю это интервью, к нам едут люди", — подчеркнул основатель РДК.

Кто воюет в РДК

Командир корпуса пояснил, что в РДК разделяют тех, кто приезжает из России и Европы, тех, кто прибыл из Украины, и тех, кто пришли к ним из плена. Он отметил, что это все отдельные группы.

"Те, кто приезжают к нам из России — наиболее пассионарная группа. Эти ребята перечеркивают свою предыдущую жизнь, сжигают все мосты, и пути назад для них уже нет", — рассказал Никитин.

Он пояснил, что пленные — это отдельная история, ведь мужчины часто оказываются в "Шторм-Z" или "Шторм-V" из-за того, что им не оставляют выбора.

"Ребята из плена — это отдельная история. Я никогда никого не оправдываю, но ситуации, при которых люди оказываются в "Шторм-Z" или "Шторм-V", часто таковы, что им не оставляют выбора. Например, парень попадает в колонию за какую-то нестрашную статью, а ему дают 2,5 года в тюрьме", — рассказал командир РДК.

Напомним, что один из бойцов РДК Андрей рассказал Новини.LIVE о своем опыте перехода в корпус. По его словам, в РДК подался после плена.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество российских военных, которые воюют на территории Украины. По его словам, это более 600 тысяч человек.

россияне ЧВК Вагнера война в Украине Шторм-Z РДК

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