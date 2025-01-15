Денис White Rex Нікітін розповів, хто входить до РДК — інтерв'ю для Новини.LIVE

Засновник і командир РДК Денис White Rex Нікітін. Фото: скриншот

Засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис White Rex Нікітін заявив, що найманці з ПВК "Вагнер", а також військові зі "Шторм-Z" та "Шторм-V", воюють на боці України. За його словами, в РДК діє кілька окремих груп, зокрема й колишні полонені.

Про це Денис Нікітін розповів в інтерв'ю Вечір.LIVE.

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Нікітін зазначив, що 2022 року до РДК входили він та двоє його товаришів, а сьогодні корпус нараховує більш як десятки людей. За його словами, російська пропаганда намагається вгадати кількість учасників корпусу.

"Купа версій. Ми поповнюємо наші лави, вийшли на певну систему рекрутингу і підготовки. І навіть у цей момент, коли я даю це інтерв'ю, до нас їдуть люди", — наголосив засновник РДК.

Хто воює в РДК

Командир корпусу пояснив, що в РДК розділяють тих, хто приїжджають із Росії та Європи, тих, які прибули з України, та тих, які прийшли до них із полону. Він наголосив, що це все окремі групи.

"Ті, хто приїжджають до нас із Росії — найбільш пасіонарна група. Ці хлопці перекреслюють своє попереднє життя, спалюють усі мости, і шляху назад для них уже немає", — розповів Нікітін.

Він пояснив, що полонені — це окрема історія, адже чоловіки часто опиняються у "Шторм-Z" або "Шторм-V" через те, що їм не залишають вибору.

"Хлопці з полону — це окрема історія. Я ніколи нікого не виправдовую, але ситуації, за яких люди опиняються в "Шторм-Z" або "Шторм-V", часто такі, що їм не залишають вибору. Наприклад, хлопець потрапляє в колонію за якусь нестрашну статтю, а йому дають 2,5 року в'язниці", — розповів командир РДК.

Нагадаємо, що один із бійців РДК Андрій розповів Новини.LIVE про свій досвід переходу до корпусу. За його словами, до РДК подався після полону.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський назвав кількість російських військових, які воюють на території України. За його словами, це понад 600 тисяч осіб.