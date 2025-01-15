Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Командир РДК розкрив, які військові входять до його підрозділу arrow

Командир РДК розкрив, які військові входять до його підрозділу

15 січня 2025 22:07
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Денис White Rex Нікітін розповів, хто входить до РДК — інтерв'ю для Новини.LIVE
Засновник і командир РДК Денис White Rex Нікітін. Фото: скриншот
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис White Rex Нікітін заявив, що найманці з ПВК "Вагнер", а також військові зі "Шторм-Z" та "Шторм-V", воюють на боці України. За його словами, в РДК діє кілька окремих груп, зокрема й колишні полонені. 

Про це Денис Нікітін розповів в інтерв'ю Вечір.LIVE

Читайте також:

Як виник РДК

Нікітін зазначив, що 2022 року до РДК входили він та двоє його товаришів, а сьогодні корпус нараховує більш як десятки людей. За його словами, російська пропаганда намагається вгадати кількість учасників корпусу.

"Купа версій. Ми поповнюємо наші лави, вийшли на певну систему рекрутингу і підготовки. І навіть у цей момент, коли я даю це інтерв'ю, до нас їдуть люди", — наголосив засновник РДК.

Хто воює в РДК

Командир корпусу пояснив, що в РДК розділяють тих, хто приїжджають із Росії та Європи, тих, які прибули з України, та тих, які прийшли до них із полону. Він наголосив, що це все окремі групи.

"Ті, хто приїжджають до нас із Росії — найбільш пасіонарна група. Ці хлопці перекреслюють своє попереднє життя, спалюють усі мости, і шляху назад для них уже немає", — розповів Нікітін.

Він пояснив, що полонені — це окрема історія, адже чоловіки часто опиняються у "Шторм-Z" або "Шторм-V" через те, що їм не залишають вибору.

"Хлопці з полону — це окрема історія. Я ніколи нікого не виправдовую, але ситуації, за яких люди опиняються в "Шторм-Z" або "Шторм-V", часто такі, що їм не залишають вибору. Наприклад, хлопець потрапляє в колонію за якусь нестрашну статтю, а йому дають 2,5 року в'язниці", — розповів командир РДК.

Нагадаємо, що один із бійців РДК Андрій розповів Новини.LIVE про свій досвід переходу до корпусу. За його словами, до РДК подався після полону.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський назвав кількість російських військових, які воюють на території України. За його словами, це понад 600 тисяч осіб.

росіяни ПВК Вагнера війна в Україні Шторм-Z РДК

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:12 Перепливали Дніпро — в РДК про мотивацію бійців воювати в корпусі

15 січня 2025

23:53 У Мінфіні пояснили, навіщо відкривати фінансові дані українців

Text

23:40 Попенко заявив про критичний стан 800 км тепломереж у Києві

23:22 ЗМІ повідомили, чого Путін хоче досягти на переговорах із Трампом

23:04 Із СІЗО на війну — командир РДК про методи мобілізації в РФ

23:03 Командира судили через недбале ставлення до служби — що накоїв

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:02 У Воронезькій області РФ дрони атакували нафтобазу

23:00 Яремчук забив красивий гол в Греції у ворота росіянина — відео

22:47 Продовження відстрочки через Резерв+ — кому воно доступне

22:39 Відомий ведучий із ЗСУ спростував новини про поранення на фронті

00:12 Перепливали Дніпро — в РДК про мотивацію бійців воювати в корпусі

15 січня 2025

23:53 У Мінфіні пояснили, навіщо відкривати фінансові дані українців

23:22 ЗМІ повідомили, чого Путін хоче досягти на переговорах із Трампом

23:04 Із СІЗО на війну — командир РДК про методи мобілізації в РФ

23:03 Командира судили через недбале ставлення до служби — що накоїв

23:02 У Воронезькій області РФ дрони атакували нафтобазу

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:00 Яремчук забив красивий гол в Греції у ворота росіянина — відео

22:47 Продовження відстрочки через Резерв+ — кому воно доступне

22:39 Відомий ведучий із ЗСУ спростував новини про поранення на фронті

22:34 У Трампа висловилися щодо повернення Україні окупованих територій

Ексклюзив

18:49 Мобілізація заброньованих в 2025 році — юрист про нові правила

06:40 Нові ціни на кольорові метали в Україні — вартість латуні дивує

Ексклюзив

06:37 Наслідки екотерору з боку РФ — що буде з Чорним морем

14 січня 2025

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

Text

23:40 Попенко заявив про критичний стан 800 км тепломереж у Києві

Text

21:20 Засновник РДК про росіян на боці України — інтерв'ю Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленський назвав чотири умови для миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:49 Екстрена зустріч з Дудою у Польщі — ефір Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокоментував чутки про цензуру у законі про медіа

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

14:30 Переговори Зеленського з Туском й Дудою — зустріч онлайн

Text

13:50 Нардеп розповів, чому 18-річні хлопці не можуть бути військовими

Text

13:31 У штабах зараз втричі більше військових, ніж на фронті, — нардеп

Text

13:00 Візит Зеленського в Польщу та ситуація на фронті — ефір День.LIVE

Text

10:24 Експерт пояснив, чому долар може коштувати 47,5 грн в кінці року

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво