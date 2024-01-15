Командир полка "Азов" Прокопенко наградил воинов именными ножами

Награждение бойца "Азова" именным ножом. Фото: Азов

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко наградил военных бригады именными ножами. Награда вручается штурмовикам за проявленные ими качества в бою.

Об этом сообщает "Азов".

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Награждение бойцов "Азова" именными ножами

В "Азове" показали кадры награждения бойцов именными ножами. Награды вручил командир бригады, подполковник Денис Прокопенко. В полку отметили, что подобная награда является новой традицией подразделения.

"В ходе штурмовых операций, в ближних контактных боях, когда человек работает на грани своих возможностей, на грани жизни и смерти, в критический момент он проявляет всю свою сущность. И я глубоко убежден в том, что только тот боец, который сможет преодолеть свой страх, завладеть собой, не растеряться, имеет право называть себя воином. Для меня это вершина человеческой доблести, к которой должен стремиться каждый пехотинец нашей бригады", — отметил Прокопенко.

Командир и воины полка "Азов". Фото: Азов

Денис Прокопенко и один из бойцов "Азова". Фото: Азов

Именные ножи для азовцев. Фото: Азов

Прокопенко вручает нож военному. Фото: Азов

Военные держат в руках именные ножи. Фото: Азов

Воин и командир "Азова". Фото: Азов

Бойцы полка "Азов". Фото: Азов

Денис Прокопенко и один из бойцов "Азова". Фото: Азов

Денис Прокопенко и один из бойцов "Азова". Фото: Азов

Скриншот поста "Азова"

Напомним, начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич с позывным "Тавр" ответил, стоит ли перенести войну на территорию России. По его словам, нужно производить превентивные удары.

Добавим, Богдан Кротевич заявил, что новый, 2024 год не дает предпосылок считать, что война закончится. Наблюдается, что РФ желает начать новое наступление и затянуть в эту войну белорусскую армию.