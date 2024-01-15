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Командир полку "Азов" Прокопенко нагородив воїнів іменними ножами

15 січня 2024 18:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Командир полку "Азов" Прокопенко нагородив воїнів іменними ножами
Нагородження бійця "Азову" іменним ножем. Фото: Азов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко нагородив військових бригади іменними ножами. Відзнака вручається штурмовикам за проявлені ними якості у бою.

Про це повідомляє "Азов".

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Нагородження бійців "Азову" іменними ножами 

В "Азові" показали кадри нагородження бійців іменними ножами. Відзнаки вручив командир бригади, підполковник Денис Прокопенко. У полку зазначили, що така нагорода є новою традицією підрозділу.

"Під час штурмових операцій, в ближніх контактних боях, коли людина працює на межі своїх можливостей, на грані життя і смерті, у критичний момент вона проявляє всю свою сутність. І я глибоко переконаний в тому, що лише той боєць, який зможе подолати свій страх, заволодіти собою, не розгубитись, має право називати себе воїном. Для мене це вершина людської доблесті, до якої має прагнути кожен піхотинець нашої бригади", — зауважив Прокопенко.

Командир та воїни полку "Азов"
Командир та воїни полку "Азов". Фото: Азов
Денис Прокопенко та один з бійців Азов
Денис Прокопенко та один з бійців "Азову". Фото: Азов
Іменні ножі для азовців
Іменні ножі для азовців. Фото: Азов
Прокопенко вручає ножа військовому
Прокопенко вручає ножа військовому. Фото: Азов
Військові тримають в руках іменні ножі
Військові тримають в руках іменні ножі. Фото: Азов
Воїн та командир Азову
Воїн та командир "Азову". Фото: Азов
Бійці полку "Азов"
Бійці полку "Азов". Фото: Азов
Денис Прокопенко та один з бійців Азов
Денис Прокопенко та один з бійців "Азову". Фото: Азов
Денис Прокопенко та один з бійців Азов
Денис Прокопенко та один з бійців "Азову". Фото: Азов
Скриншот допису Азов
Скриншот допису "Азову"

Нагадаємо, начальник штабу "Азову" Богдан Кротевич з позивним "Тавр" відповів, чи варто перенести війну на територію Росії. За його словами, потрібно робити превентивні удари.

Додамо, Богдан Кротевич заявив, що новий, 2024 рік не дає передумов вважати, що війна закінчиться. Спостерігається, що РФ хоче почати новий наступ та затягнути у цю війну білоруську армію.

війна
Україна
нагорода
фото
полк "Азов"

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