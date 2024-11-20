Война в Украине — СМИ назвали дату окончания боевых действий

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS

Боевые действия в Украине могут закончиться уже в 2025 году, потому что стороны начнут переговоры. На это повлияет давление США, а также отсутствие нужного количества оружия и финансирования.

Об этом пишет The Economist.

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Завершение боевых действий в Украине

В материале говорится, что 2025 год может стать годом, когда боевые действия в Украине завершатся, ведь обе стороны уж очень истощены и сторонники каждой из них хотят окончания конфликта. В то же время предполагают, что в настоящее время боевые действия утихнут и может возникнуть "полузамороженный конфликт".

Также отмечается, что значительное давление происходит со стороны Белого дома. СМИ считает, что для Дональда Трампа и его команды прекращение войны в Украине станет важным приоритетом.

В материале напомнили, что в начале 2024 года в Конгрессе была настоящая борьба по помощи Украине, что на несколько месяцев привело к прекращению американского финансирования. Кроме того, в 2025 году этот новый пакет в размере $61 млрд тоже будет исчерпан.

"В США заканчиваются запасы военной техники, которую она присылает в Украину, и ей нужно подумать о других партнерах, особенно об Израиле и Тайване. Ограничения со стороны предложения еще хуже в Европе, где правительства сделали слишком мало для расширения оборонного производства, чтобы удовлетворить потребности Украины", — пишет The Economist.

В то же время отмечается, что у Украины есть свое производство беспилотников, но самостоятельно ей будет трудно выстоять и восполнить отсутствие западной помощи.

"В рамках возможного соглашения Украине придется смириться с потерей части своей территории. Те 7%, которые Россия захватила во время своего первого вторжения в 2014 году (Крым и восточный Донбасс), несомненно не подлежат возврату. Любое урегулирование, вероятно, также будет предусматривать содержание Россией части или большей части дополнительных 11%, которые она контролирует после вторжения в 2022 году", — сообщает издание.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проигрывает в войне с Россией, если США сократят помощь.

Кроме того, 17 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что война в Украине может завершиться в ближайшее время.