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Коли в Україні завершаться бойові дії — прогноз The Economist

20 листопада 2024 14:41
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — ЗМІ назвали дату закінчення бойових дій
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Бойові дії в Україні можуть закінчитися вже у 2025 році, адже сторони почнуть переговори. На це вплине тиск США, а також відсутність потрібної кількості зброї та фінансування.

Про це пише The Economist

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У матеріалі йдеться, що 2025 рік може стати роком, коли бойові дії в Україні завершаться, адже обидві сторони вже дуже виснажені і прихильники кожної з них хочуть закінчення конфлікту. Водночас припускають, що у цей час бойові дії затихнуть і може виникнути "напівзаморожений конфлікт".

Також зазначається, що значний тиск відбувається з боку Білого дому. ЗМІ вважає, що для Дональда Трампа та його команди припинення війни в Україні буде важливим пріоритетом. 

У матеріалі нагадали, що на початку 2024 року у Конгресі була справжня боротьба щодо допомоги Україні, що на кілька місяців призвело до припинення американського фінансування. Крім того, у 2025 році цей новий пакет у розмірі $61 млрд також буде вичерпаний.

"У США закінчуються запаси військової техніки, яку вона надсилає в Україну, і їй потрібно подумати про інших партнерів, особливо про Ізраїль і Тайвань. Обмеження з боку пропозиції є ще гіршими в Європі, де уряди зробили надто мало для розширення оборонного виробництва, щоб задовольнити потреби України", — пише The Economist.

Водночас відзначається, що Україна має своє виробництво безпілотників, але самостійно їй буде важко вистояти та заповнити відсутність західної допомоги. 

"В рамках можливої угоди Україні доведеться змиритися з втратою частини своєї території. Ті 7%, які Росія захопила під час свого першого вторгнення в 2014 році (Крим і східний Донбас), безсумнівно, не підлягають поверненню. Будь-яке врегулювання, ймовірно, також передбачатиме утримання Росією частини або більшої частини додаткових 11%, які вона контролює після вторгнення у 2022 році", — повідомляє видання. 

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна програє у війні з Росією, якщо США скоротять допомогу

Крім того, 17 листопада прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зазначив, що війна в Україні може завершитись найближчим часом

США зброя переговори військова допомога війна в Україні фронт

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